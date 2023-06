Senador Espinoza asegura que exsubsecretaria de Vivienda “protegió a sus amigos RD” y pide investigar a Fundación Urbanismo Social

El senador Fidel Espinoza (PS) aseguró la noche de este domingo, que la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas -a quien el Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia- “protegió a sus amigos de Revolución Democrática”, al tiempo que pidió investigar a la Fundación Urbanismo Social debido a los montos recibidos en los últimos 18 meses por parte de distintos organismos del Estado.

En conversación con Tolerancia Cero, de CNN Chile, el representante de la Región de Los Lagos sostuvo que casos como la denuncia de la asignación directa de $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida por el exseremi Carlos Contreras (RD), a la organización sin fines de lucro presidida por Daniel Andrade, militante del mismo partido y pareja de la diputada Catalina Pérez, quien presidió a RD entre 2019 y 2022, se repite en otras zonas y con otras organizaciones sin fines de lucro.

En esa línea, definió que el episodio en que aparecen militantes de Revolución Democrática (RD) involucrados con Democracia Viva, se trata de “corrupción”. “Parte por un delito de base que es conflicto de intereses, claramente y de ahí, van a encontrarse muchas cosas más”, afirmó el parlamentario del PS.

Asimismo, cuestionó la reacción de la diputada Catalina Pérez, mencionando que “cuando ella dice que no tuvo nada que ver y les echa la culpa a los dos hombres adultos, la diputada lo que debiese hacer es colaborar de inmediato con la investigación”.

Evaluación a la reacción del gobierno

Espinoza, quien ha sido crítico del gobierno y también de los ministros, especialmente, con Giorgio Jackson -fundador y militante de RD- valoró la reacción que ha tenido el Presidente Boric.

“Yo valoro las palabras del Presidente, porque él ha hablado con dureza y ha dicho que la corrupción no la va a permitir en el gobierno”, dijo el legislador, quien añadió que “es bueno que así sea, que el Presidente, aunque sean amigos, colaboradores, fundadores de los partidos del Frente Amplio, sea enérgico, porque los partidos de izquierda no podemos darnos el lujo de que nuestros principios, que tienen que ver con justicia social, con igualdad, se vean dañados por actos como estos”.

En ese contexto, enfatizó que “la subsecretaria (Tatiana Rojas) claramente tenía que salir, porque ella tenía todos los antecedentes en su poder y protegió a sus amigos de Revolución Democrática lamentablemente, siendo una buena subsecretaria”.

“Querían hacer un sumario de una comitiva a Antofagasta y solo cambiaron de posición cuando empezaron a darse cuenta que el conflicto fue escalando y el ministro Montes dijo otras cosas y hasta las últimas horas ha dicho que va a presentar nuevos antecedentes porque hay más involucrados. El gobierno ya sabe que aquí hay delitos detrás”, complementó.

Acusación contra Urbanismo Social

Dentro de la conversación con el panel, el senador Espinoza deslizó que, desde el Partido Socialista, le han pedido que “por favor no te metas ahí” en relación a la fundación Urbanismo Social, sin ofrecer mayores antecedentes de quién le hizo dicha solicitud en torno a la organización a la que solicitó investigar.

“He estado estudiando en los últimos días datos objetivos del registro de colaboradores del Estado, que son registros que tienen que ver exclusivamente con el Ministerio de Hacienda (...) yo creo que no es el único caso. Tenemos datos de que hay otras fundaciones, como Urbanismo Social, que tienen que ser investigadas desde mi punto de vista”, acotó.

Expuso además que “yo creo que Urbanismo Social es imposible que una fundación que obtenga $ 804 millones de pesos, que está lleno de militantes de RD en todo Chile, 804 millones en Antofagasta, la misma región de Democracia Viva. $84 millones del Fosis, $200 millones del Gobierno Regional, sólo en esa región. Más de $534 millones en convenios en la Región del Biobío, donde están todos los amigos desde la delegada para abajo. Van a tener que dar respuesta”.

El representante de la Cámara Alta continuó indicando que “en el Maule, es un escándalo y el seremi ya no debería estar en el cargo. ¿A quién están protegiendo? El seremi fue parte de esta misma fundación, fue parte directiva y llega a la Seremía y le empieza a traspasar recursos a la misma fundación en que trabajaba (...) En mi región, Urbanismo Social, $980 millones en un año”, precisó respecto a los convenios en Los Lagos.

“La fundación, paradojalmente en estos 18 meses de gobierno, ha tenido un aumento exponencial de los recursos del Estado. Yo no sé si es normal que una fundación saque $1.000 millones en una región (Antofagasta) y de distintos organismos, yo considero que no es normal”, manifestó.

Finalmente, Espinoza recalcó que “lo que a mí me molesta en particular, es que ellos llegaron con el discurso de no al amiguismo, no al nepotismo, la superioridad moral. Jackson fue el que estableció los estándares de la superioridad moral que la hizo añicos este tema de Antofagasta, en un par de días”.