Senador Insulza (PS) por Pamela Jiles: “Ella es una clara muestra de una forma de populismo”

El senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza se refirió a la valoración de la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles, ante los resultados de la reciente encuesta Cadem que la posicionan como la figura política mejor evaluada.

“Hay mucha gente siempre que tiene mucho arrastre, pero yo creo que ella es una clara muestra de una forma de populismo que hoy día existe en el mundo, que a veces tiene rasgos de izquierda, otras veces adquiere rasgos de derecha, pero finalmente es el populismo, el facilismo, que cree que el dinero está en todas partes y que nunca se agota y por lo tanto lo que hay que hacer es hacer toda la demagogia posible”, señaló el legislador PS en entrevista con el canal 24 Horas.

Esto, en medio de la inquietud de la oposición ante la irrupción presidencial de la diputada humanista.

“Yo no estoy de acuerdo con ella, no me parece un personaje que sea muy atractivo pero naturalmente hoy día vivimos un periodo en el que el populismo le gusta a la gente”, planteó Insulza sobre la diputada.

“¿Y sabe por qué no me gusta?, porque esto termina siempre mal, no termina con una democracia perfecta ni mucho menos, termina con países conflictuados, sin recursos, con más desigualdad y con una cantidad de gente no muy grande sacando su propio beneficio de una caída muy fuerte de la economía del país”, cerró.

El legislador reconoció que, aunque lo apoya, no era de su agrado el segundo retiro de los fondos de las AFP, iniciativa impulsada por Jiles. “Yo no era partidario de hacerlo por segunda vez, pero yo creo que el problema es el gobierno. El problema es que no ha habido ninguna disposición a poner todos los recursos que se puedan poner para que la gente pueda mantenerse mientras dura la pandemia”, afirmó el senador PS.