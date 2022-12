Senador Insulza renuncia a la jefatura de la bancada PS tras rechazo a la nominación de Morales: “Qué va a coordinar usted si cada uno hace lo que le da la gana”

Por primera vez en la historia del país, el Senado rechazó este miércoles una nominación del Presidente de la República para fiscal nacional.

Se trata de la propuesta de José Morales, quien fue el candidato elegido por el Mandatario Gabriel Boric para liderar el Ministerio Público, y que para concretar su cargo debía alcanzar 33 votos en la Cámara Alta.

Sin embargo, con 31 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, finalmente se rechazó su nombre. En el oficialismo hubo dos abstenciones del Partido Socialista con los senadores Fidel Espinoza y Gastón Saavedra.

El senador socialista José Miguel Insulza, abordó esta mañana el escenario que se vivió ayer en la Corporación y dio a conocer que presentó su renuncia a la jefatura de la bancada tras la votación de Morales como fiscal nacional.

“10 minutos después de la votación yo renuncié a continuar como jefe de la bancada del Partido Socialista en el Senado, porque yo creo que cuando uno se junta para hacer política tienen que hacer política juntos, y si cada uno hace lo que le da la gana estamos perdidos y en eso no va a funcionar”, dijo en diálogo con Radio Universo.

En esa misma línea, sostuvo que el gobierno “necesitaba que se aprobara ese nombramiento y los más cercanos al gobierno votamos por la propuesta presidencial, que además era una propuesta estudiada”.

El senador fue consultado en Radio Duna de por qué el oficialismo no logró ponerse de acuerdo en la votación.

“Para mí es muy difícil decirlo, yo era coordinador de la bancada del Partido Socialista hasta ayer, entregué mí renuncia de inmediato, desde luego, porque naturalmente, imagínese, qué va a coordinar usted si cada uno hace lo que le da la gana”, respondió.

Y continuó explicando que “ante un pedido del Presidente de la República que es preciso y que vienen no solo su ministra de Justicia (Marcela Ríos), sino que su ministra del Interior (Carolina Tohá) a hacer esa petición, y viene la presidenta del partido (Paulina Vodanovic) a hacer esa petición y no se cumple, qué se va a hacer”.

Por último, remarcó en que “a mí me cuesta explicarlo, porque no creo que hubiera razones tan fundamentales para rechazarlo. Y, como digo, es la primera vez que ocurre con el Partido Socialista. Yo espero que consiga recomponer algo, pero la verdad es que me parece muy lamentable”.

Como fue rechazada la nominación de Morales, la Corte Suprema deberá completar la quina de candidatos para liderar la Fiscalía Nacional, que será luego presentada nuevamente al Presidente de la República para que éste escoja un nombre y lo someta, de nuevo, a la votación del Senado.