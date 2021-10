Senador Ossandón por proyecto de cuarto retiro de fondos de AFP: “Yo estoy a favor siempre y cuando hagan las modificaciones que tienen que hacerse”

“Yo estoy a favor siempre y cuando hagan las modificaciones que tienen que hacerse, porque el proyecto que está hoy día es malísimo”, afirmó este lunes Manuel José Ossandón, para referirse a la iniciativa de cuarto retiro de fondos previsionales que cumple su segundo trámite en el Senado.

En entrevista con radio Pauta, el legislador de Renovación Nacional aseguró que al texto que fue despachado desde la Cámara de Diputados “se le pueden hacer muchas modificaciones y puede salir muchísimo mejor de lo que está hoy día para que no dinamite la economía”.

Este miércoles 27 de octubre, a partir de las 10.30 horas, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sesionará para votar en general el proyecto que modifica la Constitución para permitir el cuarto retiro anticipado de hasta el 10% de los fondos previsionales.

Tras el rechazo anunciado por Carlos Montes (PS) y Carolina Goic (DC), la oposición debe buscar apoyos oficialistas para que la propuesta se apruebe, considerando que contaría con 24 de los 26 votos que se necesitan.

El senador Osandón enfatizó que el texto tal cual fue aprobado por los diputados “no va a salir”.

“Ese escenario no se va a dar”, aseguró.

Además Ossandón sostuvo que lo ideal sería “no tener un cuarto retiro y tener una reforma previsional de verdad”.

El senador oficialista dijo que “ninguna de las teorías que yo he escuchado dicen algo muy cierto: sin paz social no hay crecimiento económico. Perdónenme, pero el tema social sí es importante en la economía y eso no se ha tomado en cuenta”.

Sichel “se quedó solo”

Por otro lado, el legislador RN abordó la situación del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, señalando que él y la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, como candidaturas de centro “han hecho una pésima campaña” de cara a los comicios de noviembre.

Ossandón además dijo que “mi candidato, que es Sichel, se dedicó a ‘sacarle la mierda’ a los políticos todo el día, que todos teníamos sarna y no quería juntarse ni acercarse por nada, y se quedó solo, así de claro. Porque no todos los políticos tenemos sarna y somos ladrones ni malas personas”.

El legislador dijo que intentó presentar al abanderado oficialista una propuesta para combatir el crimen organizado que se maneja desde las cárceles y “lo único que hicieron fue dejarme plantado”.

“Dos veces ofrecí y la tercera es la vencida, nunca más, no voy a participar en esa campaña porque estoy trabajando en la mía. Pero es mi candidato”, aseguró.

Sobre los aspirantes a La Moneda mejor aspectados, el diputado Gabriel Boric, por Apruebo Dignidad y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, por el Frente Social Cristiano, señaló que “no me gustan los dos”.

“Los extremos no me gustan. Chile no necesita extremos, ni de derecha ni de izquierda. Además, es divertido porque en el fondo Boric, por un lado, como su esencia es que el gobierno, el Estado tiene una varita mágica que soluciona todos los problemas, con una facilidad que a mí me impresiona. Y José Antonio Kast arregla todo con los militares y los Carabineros, que no van a salir a la calle, aunque él los mande, eso se los puedo asegurar”.