Senador Ossandón (RN) fue el único parlamentario de derecha que acudió a diálogos por mesa de seguridad con Tohá

A las 9.30 comenzó en La Moneda la reunión entre representantes parlamentarios de los diversos partidos políticos y la ministra del Interior, Carolina Tohá para avanzar en la mesa de seguridad que impulsa el Ejecutivo.

Sin embargo, la instancia -tal como se había adelantado- contó con casi la nula presencia de representantes de la derecha, solo acudió a la cita el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón. Además, también estuvo presente Gaspar Rivas (PDG).

A la salida de la cita el legislador de RN aseguró que “la ministra no dijo nada de firmar el acuerdo hoy día, pero yo por lo menos, en representación de casi todos los senadores de RN, no voy a firmar ningún acuerdo que estemos de acuerdo y que sea con medidas concretas, no con ideas de buenas intenciones”.

“En el documento que nos han mostrado hay cosas muy concretas y cosas que son ideas: ‘estudiaremos’, ‘veremos’. Y eso no nos sirve”, agregó.

Chile Vamos y el Partido Republicano se habían restado de la instancia el pasado 30 de diciembre tras la decisión del Presidente Gabriel Boric de indultar a 12 condenados por delitos cometidos en el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

De hecho, el viernes pasado Tohá había comunicado que esta semana se retomaría la instancia y advirtió que buscaría llegar a un acuerdo con o sin la derecha: “Como Ejecutivo con los que estén dispuestos a cerrar lo vamos a hacer la próxima semana, y vamos a insistir en que los partidos de oposición se sumen”, indicó.

Sin embargo, a pesar del llamado este lunes los diputados de Chile Vamos comunicaron que no asistirían a la instancia, lo mismo hizo este martes el Partido Republicano que también confirmó que no acudiría a las reuniones.

Sobre dicho punto, Ossandón dejó en claro que “quien rompió esta mesa fue el Presidente Boric (...) Quien rompió la mesa, hay que decirle a la ministra Tohá, fue su jefe, no nosotros”.

Se espera que esta jornada sea clave para el avance de la mesa de seguridad, ya que Tohá también tiene agendada reuniones con alcaldes y gobernadores regionales y espera sellar un acuerdo a más tardar esta semana.