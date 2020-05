Senador Quinteros tras viaje en avión sin esperar el resultado de su examen por coronavirus: “Nunca, nunca mi intención fue transgredir una norma”

El senador socialista Rabindranath Quinteros emitió esta tarde una declaración pública luego de que la Fiscalía Occidente anunciara que abrirá una investigación de oficio en su contra, luego de que viajara a Puerto Montt sin esperar el resultado de su examen por coronavirus, que finalmente resultó ser positivo.

El parlamentario entregó una serie de antecedentes de cómo ocurrieron los hechos desde comienzos de esta semana, cuando se practicó el test por motivación de otro legislador, luego de que participaran en una reunión en La Moneda, donde un representante de la prensa fue diagnosticado con el virus. Así, aseguró que “jamás he vulnerado una indicación médica; por el contrario, he acatado a cabalidad sus indicaciones y me parece imprescindible que la opinión pública conozca los hechos”.

Según sostuvo el vicepresidente de la Cámara Alta, “hasta el día de hoy y, por cierto, hasta antes de viajar, no tenía síntomas y no era sospechoso de haber contraído el virus”.

El test se lo practicó el 13 de mayo a las 19.30 horas en el laboratorio de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo con fines preventivos. Ese día, sostuvo, “informé mi domicilio particular en Puerto Montt y consulté si podía viajar. Se me informó que no había problemas y que los resultados del examen estarían listos el viernes 15 y que podía conocerlos mediante internet”.

“Mantuve entonces mi viaje de retorno, al no tener sospecha de portar la enfermedad y más aún porque el 12 de mayo se dieron a conocer las nuevas disposiciones sanitarias, por las cuales, al ser una persona mayor de 75 años, debería guardar cuarentena en mi domicilio”, dijo, agregando que fue informado del resultado positivo del test luego de aterrizar, por lo que dio aviso a los senadores y a la línea aérea.

Quinteros manifestó, en esta línea, que si bien entiende las críticas que ha suscitado lo ocurrido, “nunca, nunca mi intención fue transgredir una norma, menos en la condición de pandemia que afecta hoy a Chile”.

“Estoy a disposición de la fiscalía para que realice la investigación pertinente porque la transparencia debe primar siempre; en mi carácter de autoridad he dado y daré siempre la cara”, dijo.

Durante esta jornada, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue consultado por los hechos e indicó que a diferencia de la situación de otra persona donde el gobierno se querelló, “creemos firmemente y de buena fe en que el senador no tenía conocimiento del resultado cuando se embarcó en este vuelo a Puerto Montt, recordando que el examen se lo hizo de forma asintomática igual que otros senadores de la comisión de Salud para prevenir e identificar un potencial contagio”.

“Yo me permitiría afirmar que no tenemos ninguna evidencia de que haya habido dolo o intención en el senador que pensaba con toda probabilidad que ese examen iba a ser negativo. Pero hay que hacer las investigaciones”, sostuvo.

Ayer, en tanto, el fiscal regional metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, abrió una investigación penal de oficio en contra del senador PS por el Artículo 318 del Código Penal, que se refiere a haber puesto en riesgo la salud pública en época de catástrofe sanitaria.