Senadora Campillai emplaza al gobierno por proyecto de amnistía: “No sé si se habrán rendido, pero estoy a la espera de una reunión con el Presidente”

Muy enojada. Así reconoció que se encuentra en este minuto la senadora Fabiola Campillai a raíz del estancamiento que ha tenido en el Congreso el proyecto de amnistía a los presos del estallido social de octubre de 2019.

Campillai, quien perdió la visión y resultó con serias secuelas luego de que le llegase a la cara una lacrimógena lanzada por Carabineros mientras esperaba locomoción en un paradero, aseguró que espera reunirse con el Presidente, Gabriel Boric, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson y la titular de Justicia, Marcela Ríos, para abordar el futuro de la iniciativa.

“Hemos estado pidiendo audiencia con el Presidente, Giorgio Jackson y la ministra de Justicia y todavía no se me responde. Voy a seguir luchando por los presos hasta el último, hasta que el último de ellos esté en la calle”, dijo en el marco de la entrega de una carta en La Moneda, dirigida a Boric, a raíz del caso del Hotel Principado, donde la justicia ordenó la detención de dos jóvenes que habían sido absueltos por el incendio que afectó el recinto durante el estallido social.

“Así que el mensaje es a recibir a la senadora, porque sino vamos a comenzar parte de todas estas madres y a participar en todas las instancias que ellas estimen convenientes para poder luchar por sus hijos”, advirtió Campillai, quien agregó que “estamos aburridos de ver a estas madres desechas esperando la libertad de sus hijos y a las familias destruidas esperando la libertad de sus familiares. Son presos políticos, porque los tienen prisioneros, secuestrados en las cárceles por montajes”.

En concreto sobre el proyecto de amnistía, la senadora indicó que “yo no sé si se habrá rendido (el gobierno), pero estoy esperando esta reunión para saber si es así o sino para seguir trabajando con las familias”.

“La verdad es que nosotros éramos parte de este proyecto, pero cuando se vieron que no habían los votos suficientes, ni siquiera se nos informó a nosotros antes de hablar con las familias. O sea esta senadora, me creo capaz de buscar esos votos y no se me informó, a pesar de que estábamos trabajando en este proyecto”, afirmó Campillai.

Por eso es que la senadora aseguró que “estoy muy enojada con eso y por eso estoy a la espera de esta reunión con el Presidente, Giorgio Jackson y la ministra de Justicia, porque no creo que el gobierno no pueda ser capaz de buscar los votos”.