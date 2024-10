Senadores oficialistas apuntan contra la Cámara de Diputados y tildan de “abuso” y “violación al Estado de derecho” aprobación de acusación constitucional contra Sergio Muñoz

Esta tarde se concretó la aprobación de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, lo que provocó una serie de reacciones en los senadores oficialistas, quienes lamentaron la determinación, acusando “abuso” y hasta “violación del estado de derecho”.

El juicio político contra el magistrado contenía dos capítulos. El primero de ellos lo culpa de entregar información privilegiada a su hija, Graciel Muñoz -quien es jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago- para definir el futuro de su inversión en un proyecto de la inmobiliaria Fundamenta. Ese capítulo fue aprobado por 27 votos a favor y 21 en contra.

El segundo apartado -aprobado por 25 votos y 23 en contra– apuntaba a su responsabilidad por no denunciar la falta disciplinaria que cometió su hija al indicar que se encontraba con trabajo remoto en pandemia desde su residencia, cuando realmente lo hacía desde Italia. Lo que está prohibido por el Código Orgánico de Tribunales.

Los senadores oficialistas tuvieron una serie de reacciones durante esta tarde, evidenciando su descontento con la medida aprobada por la Cámara Alta, con los votos de Chile Vamos, Republicanos, el Partido Social Cristiano, Demócratas y el independiente Karim Bianchi.

El senador del Partido Comunista, Daniel Muñoz, aseguró que “obviamente hay una falta más al debido proceso que ya se generó cuando se ató la suerte el juez Muñoz a la jueza Vivanco en la Cámara de Diputados. Entonces acá lo que ocurre, y lo de fondo, es que uno se pregunta por qué entonces, si había tan pocos argumentos, había tantas irregularidades, tantas faltas al debido proceso, ¿por qué se lo condena? Se lo condena porque se lo quiere escarmentar”.

“Acá se juzgó al juez Muñoz por sus fallos, se los escarmentó, ¿para qué? Para poner a la justicia chilena al servicio de los grandes intereses económicos y amedrentarla. Por eso aquí se viola el Estado de derecho y por eso en mi opinión, en mi opinión, acá lo que el Senado hace es un acto de corrupción”, agregó Muñoz.

El parlamentario también cuestionó cómo funcionó la Cámara de Diputado en primer trámite, con esta AC: “En mi opinión, la Cámara de Diputados tuvo que haber debatido soberanamente en la Sala y a derecho lo que hizo el Senado, que la separó, porque es lo que corresponde a un debido proceso y yo creo que en eso la Cámara cometió un gravísimo error que además es un pésimo precedente hacia adelante”.

Desde el PS, el senador Alfonso de Urresti, afirmó que la destitución del juez Muñoz fue “un abuso”.

De Urresti agregó que “conocemos la trayectoria del ministro Muñoz, un ministro que ha sido preclaro en una serie de normas, que ha sido un hombre jugado por los derechos humanos y que se le está aquí empatando con una situación, con una ministra que ya está destituida y que se va a votar en pocos minutos más. Creo que en este momento la derecha, los violadores de derechos humanos, las isapres y otras instituciones estarán celebrando que sacan a un juez que durante mucho tiempo ha llevado adelante banderas de progresismo, de expandir derechos. Podrá haber reproches, pero ya habían sido abordados en materia administrativa interna”.

El parlamentario también apuntó contra la Cámara de Diputados, acusando que “no estuvo a la altura” y que hubo “una argucia legal de una interpretación absolutamente mañosa de poner en una misma acusación y con una misma votación una situación tan diametralmente opuesta como eran los antecedentes respecto a la ministra Vivanco e incorporar en el último momento al ministro Muñoz”.

Su par del PS, el senador Fidel Espinoza, quien votó en contra de la AC, afirmó que “la Cámara de Diputados jamás debió haber permitido que en una misma acusación, se acusara a dos personas por hechos totalmente distintos. Eso nunca había ocurrido en la historia y esto probablemente nos va a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, probablemente este tema va a tener para largo tiempo y el Senado puede salir mal parado producto de esta situación”

“Esto nunca debió ocurrido. Hoy es un día triste para la justicia chilena, porque quienes conocen a Sergio Muñoz saben el tipo de persona y cómo actúa como juez. No pueden condenarlo por los actos de su hija. Si ella actuó mal, si su hija tuvo actuaciones indebidas, debió la Corte sancionarla a ella. Tú no puedes pagar por los pecados de tus hijos, ni tus hijos pueden pagar por los tuyos, por eso creo que aquí hay una inconsecuencia inaceptable”, agregó el parlamentario por la Región de Los Lagos, quien tildó el hecho “como una vendetta política inaceptable”.

El Senado votó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz. Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile.

Respaldo desde la oposición

En tanto, desde la oposición respaldaron en todo momento el libelo acusatorio en contra del juez Sergio Muñoz.

El presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Rodrigo Galilea, afirmó que “para nadie es sorpresa que la Corte Suprema y el Poder Judicial han estado en tela de juicio hace ya bastante rato, por diversas situaciones que han sido de conocimiento público”.

“Esto ha desencadenado muchas cosas, entre ellas las acusaciones constitucionales respecto al ministro Sergio Muñoz, la ministra Angela Vivanco y la que no prosperó, respecto del ministro Jean Pierre Matus. Que el Senado de la República se haya formado convicción por mayoría absoluta de sus integrantes de que el ministro Muñoz había hecho notable abandono de deberes, es una cuestión de la máxima importancia. La Corte Suprema juega un rol absolutamente trascendental en esta república”, agregó Galilea, quien agregó que hoy “el Senado se ha formado la convicción de que dos de sus integrantes (de la Corte Suprema) no han cumplido con sus deberes”

La senadora Ximena Rincón, de Demócratas, añadió que “es tremendamente importante esclarecer que la independencia del Poder Judicial justamente está en jaque. Personificar la independencia judicial en un solo ministro es bastante elocuente de lo que él había logrado desde el punto de vista del ascendente sobre sus pares”.

“La teoría del órgano alemana justamente trata de eso, las personas pasan y las instituciones quedan. Y hoy día creo que este poder del Estado ha demostrado que no importa cuán poderoso pueda ser un juez, no importa cuán importante pueda ser un juez, todas y todos tienen la misma vara para ser medidos. No puede ser que porque era su hija, él no hizo lo que debía hacer. No puede ser que porque era su hija se trascendieron informaciones importantes”, complementó la senadora Rincón.

Desde Republicanos, la senadora Carmen Gloria Aravena aseguró que “todos quienes cumplimos una función pública debemos guardar una conducta intachable y desempeño honesto en la función del cargo, siempre velando por el interés general sobre el particular. Por eso, es que en esta acusación revisamos todo lo relacionado al ámbito de lo ético, la credibilidad en el sistema, porque cuando juramos en un cargo debemos velar por el interés general sobre el particular y actuar en todo como la Constitución, la ley y la ciudadanía nos demandan”.

“Ante la crisis de credibilidad que vivimos, no puede quedar ninguna duda de que todos somos iguales ante la ley para derechos, deberes, pero también para cumplir con nuestras obligaciones, por lo que yo voté a favor de los dos capítulos de esta acusación al ministro Sergio Muñoz”, agregó Aravena.