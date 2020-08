Senadores presentan proyecto transversal para que acreedores de pensiones alimenticias puedan retirar directamente el 10% de la AFP del deudor

Una de las consecuencias que tuvo la aprobación del proyecto de ley que permite el retiro excepcional de fondos previsionales administrados por las AFP fue un explosivo aumento en la cantidad de recursos judiciales presentados para retener los fondos retirados por deudores de pensiones alimenticias.

En este contexto, un grupo transversal de senadores presentó un proyecto de reforma constitucional que establece la figura de la subrogación para permitir que acreedores a quienes se les debe dicha pensiones puedan solicitar el 10% directamente a la AFP de los deudores.

La modificación constitucional cuenta con la firma de los senadores Ximena Rincón (DC), Francisco Huenchumilla (DC), Francisco Chahuán (RN), David Sandoval (UDI) y Pedro Araya (Ind).

El proyecto establece que “el alimentario o su representante, previa certificación del monto adeudado por parte del tribunal de familia competente, podrá subrogarse en el derecho de retiro del afiliado alimentante y los demás que esta disposición establece, para el solo pago de dicho monto”.

Al respecto, la senadora Rincón señaló que “el proyecto que anunció el Presidente Piñera en su cuenta pública no sirve si el deudor no retira sus fondos, como varios han anunciado por redes sociales. En cambio, la reforma constitucional que presentamos instala una subrogación legal que permite a hijos, madre o padre, según sea el caso, acceder al retiro de fondos si el moroso no quiere hacerlo”.

La parlamentaria además explicó que la figura de la subrogación permite que el propio acreedor de la pensión se dirija a la AFP con un certificado de deuda de pensión emanado del tribunal de familia, para solicitar el diez por ciento, “lo que agiliza enormemente el trámite y dificulta maniobras evasivas”.