Sergio Bitar afirma que ciertos sectores del PS miran con “desdén” y “un deseo de que no le vaya bien” al PPD

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el exsenador y expresidente del Partido Por la Democracia, Sergio Bitar abordó las candidaturas presidenciales de los distintos partidos políticos y en específico del oficialismo, en donde afirmó que Carolina Tohá es la que tiene “mayor posibilidad” de ganar a la derecha.

El exministro se refirió a la relación entre el PPD y el PS, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias afirmando que ambas colectividades “tienen que conversar más”. “Siempre hemos conversado más. Yo considero que son dos partidos hermanos. Nunca me olvido que el Partido por la Democracia nació como una expresión del socialismo Renovado del propio Partido Socialista”, expresó.

Sin embargo, Bitar apuntó que desde su punto de vista “noto en cierto sector del PS, no solo un desdén hacia el PPD, sino un deseo de que no le vaya bien”.

“Yo me pregunto ¿Por qué no mirar al PPD como una proyección de un socialismo democrático más al centro? Que es indispensable para ser mayoría. Ahora, hay muchos socialistas que piensan eso, si yo escucho las palabras de José Miguel Insulza, el mismo Osvaldo Puccio, que acaba de publicar una lista muy grande de socialistas o prosocialistas, con Isabel Allende adentro”

“Entonces, hay un sentimiento, lo que he visto históricamente, que es mayoritario y siempre nos ha ido bien cuando vamos juntos y yo me siento muy cercano. Yo también me siento socialista. Entonces, ojalá nos podamos poner de acuerdo y tenemos que conversar las parlamentarias, de eso no me cabe ninguna duda”.