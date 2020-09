Servel confirma que no habrá voto para contagiados y responsabiliza al gobierno

En dos oportunidades y, contrario a lo que expresó el domingo, el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, confirmó este lunes que los electores que se encuentren contagiados con Covid-19 el próximo 25 de octubre no podrán votar en el plebiscito.

“Si hay voluntad, hay tiempo”, había dicho en la jornada previa en Mesa Central, de Canal 13, subrayando que “no podemos renunciar con anticipación a buscar fórmulas”. Sus palabras iban en línea con lo que había planteado desde hace unos días ante la postura que fijó el gobierno, desde donde aseguraron que los plazos hacían imposible la implementación de un sistema alternativo para esos electores.

Todo eso, en un contexto en que el Servel y el Ministerio de Salud se enfrascaron en una disputa las últimas semanas respecto de a quién le correspondía tomar la decisión.

Con todo, fue Santamaría quien este lunes despejó cualquier duda y aseguró en Radio Agricultura que “en el escenario actual” las personas contagiadas “no van a poder votar”.

“Esto ocurre en todas las elecciones, siempre. Las personas que sufren un infarto, que están hospitalizadas o que están en reposo absoluto, sin poder moverse, no pueden votar”, dijo, a la vez que responsabilizó a La Moneda de dicha situación.

Respecto de la propuesta que había hecho el organismo para implementar un voto a domicilio, el abogado aseguró que “eso requería legislación, y como implica más gasto, debía dictarse por el Ejecutivo, pero el gobierno se cerró a esa posibilidad (...) y no va a patrocinar ninguna modificación en ese sentido”.

La postura la ratificó más tarde ante el Congreso, luego de que la oposición pusiera en tabla en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja una iniciativa que busca habilitar el voto para personas Covid positivo, pero también para aquellas privadas de libertad.

“Para este momento especial del plebiscito, me da la impresión que no es posible implementarlo”, reiteró Santamaría respecto del voto postal que propone la moción que, en todo caso, no tuvo avances.

Fue en esa instancia donde Santamaría insistió en que la imposibilidad de avanzar en este sentido se debe a la disposición de la autoridad sanitaria, que establece que las personas contagiadas “no pueden salir de sus casas”. Así, descartó que las atribuciones que se le otorgaron al Servel le permita “eximir a los contagios de esa obligación sanitaria”.

Sus palabras venían a refutar lo planteado horas antes por el vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, quien aseguró que el Servel era el encargado de tomar una decisión final, dada la ampliación de atribuciones que se le dio para garantizar un “plebiscito seguro”.

“Al gobierno no le corresponde descartar un planteamiento que le corresponde al Servel”, dijo Bellolio.

En La Moneda hay molestia por la actitud adoptada por Santamaría, desde donde transmiten que no quiere asumir los costos de una responsabilidad que se le entregó por ley. Asimismo, recalcan que el líder del organismo está solo en “una cruzada” personal respecto del tema, porque -aseguran- su visión no es compartida por los otros integrantes del consejo directivo. En ese sentido, recalcan que en los borradores de propuesta de protocolo sanitario se destaca que la recomendación de todos los expertos es que las personas con Covid-19 no voten.

El tema también fue abordado este lunes por el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien reiteró que “generar incertidumbre a pocos días de un evento electoral no parece responsable” y se comprometió a enviar una ley a más tardar en diciembre para fijar nuevos mecanismos de cara al resto de los procesos eleccionarios de 2021.