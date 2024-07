Si no hay acuerdo, hay descuelgue: la advertencia de la bancada DC al oficialismo por lista de gobernadores

No han dejado de estar alertas. La bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) ha seguido atentamente cada uno de los pasos de la negociación electoral que ha desarrollado su directiva junto a los ocho partidos de gobierno, agrupados en el pacto Contigo Chile Mejor, de cara a la inscripción de candidatos a gobernadores.

Lo han hecho, eso sí, con preocupación y algo de decepción, en consideración de que el oficialismo ha mantenido amenazadas dos regiones en las que ellos aspiran tener una carta para el gobierno regional: Los Lagos (con Carlos Delgado) y Coquimbo (con Wladimir Pleticosic, la actual autoridad regional).

En el caso de Los Lagos, el Frente Amplio ha insistido en la candidatura de Patricia Rada, mientras que el PS apuesta por Francisco Reyes o Manuel Ballesteros. En Coquimbo, en tanto, el embrollo es aún peor, puesto que tanto los frenteamplistas como el Partido Comunista quieren llegar al sillón de la Gobernación, a través de las candidaturas de Rubén Quezada y Javier Vega, respectivamente.

En ese contexto, el martes por la tarde la bancada de diputados DC sostuvo un encuentro en el Congreso con el presidente de la colectividad, el también legislador Alberto Undurraga, y el vicepresidente Gianni Rivera. En esa instancia, el timonel dio cuenta de los avances de las negociaciones con el oficialismo e hizo ver que estos nudos se mantenían presentes, pero que él ya notificó a las demás colectividades que están por llevar candidatos en cuatro regiones: Arica, el Maule, Los Lagos y Coquimbo.

Con ese panorama sobre la mesa, entre los parlamentarios hubo consenso sobre que, si no se llega a un acuerdo que sea satisfactorio para el partido, eso debe tener consecuencias en el Congreso a la hora de votar los proyectos del gobierno.

El vicepresidente de la Cámara, el diputado Eric Aedo, sostuvo que “el gobierno y el oficialismo no pueden pretender contar siempre con nuestros votos a cambio de nada. Es decir, como que tenemos que estar siempre disponibles a ayudar al gobierno, a veces más que el propio oficialismo, y en los acuerdos electorales favorecerlos solo a ellos. No, no estamos disponibles a eso”.

Además, el parlamentario aclaró que “no estamos exigiendo en Coquimbo que se nos dé exclusividad, estamos disponibles a que nuestro candidato compita con los del PC y el FA si así se define, pero no que se nos impongan decisiones”. Y advirtió: “Si no hay disposición a hacer esos cambios, entonces nosotros nos sentimos con toda la libertad para actuar con independencia en las votaciones en la Cámara de Diputados”.

“Es evidente que para nosotros tener un pacto que nos represente bien en lo territorial tiene consecuencias en la relación con el gobierno. Hasta ahora, hemos tenido una conducta extremadamente seria y de colaboración con el gobierno, en los proyectos que estimamos que son buenos. Sin embargo, esta actitud puede cambiar. Podríamos remarcar más una posición opositora si vemos que no tenemos el espacio suficiente”, complementó el expresidente de la Cámara Ricardo Cifuentes.

27/07/2023 PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, RICARDO CIFUENTES FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Por su parte, el jefe de la bancada, Héctor Barría, señaló que “una vez más el oficialismo nos empuja a evaluar con fuerza un camino distinto. Nuestro espíritu es de centro-progresista pero eso a los sectores radicalizados del gobierno parece no interesarles. Son malos para sumar los votos en ambas Cámaras. El gobierno, con estas actitudes, empuja a la DC a la oposición. Es lamentable, porque nuestra comunidad se siente de centroizquierda”.

En tanto, Rivera, quien también participó del encuentro del martes, afirmó que “existe una unidad muy fuerte en torno a la mesa nacional para que afronte este proceso de negociación. Esta unidad no tiene bemoles, y va desde nuestros gobiernos municipales hasta el Parlamento. El martes nuestros diputados fueron muy claros: el resultado de la negociación municipal debe tener repercusión en el Congreso”.

La advertencia de la bancada DC ya comenzó a hacerse evidente. Ayer, en entrevista con Radio Pauta, el diputado Cifuentes dio por “muerta” la reforma previsional y advirtió que “va a salir algo que no tiene pies ni cabeza”, pese a que el Ejecutivo agota sus esfuerzos por sacarla adelante.