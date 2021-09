Sichel emplaza a diputados por cuarto retiro: “No sigan jugando con la plata que les ha costado a los chilenos para ganar una elección y unos votitos”

El candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel emplazó a los diputados por el proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales que durante esta jornada estaba siendo visto en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.

El abanderado oficialista llamó a los parlamentarios -ad portas de la votación en la instancia parlamentaria- a “no jugar con la plata de los chilenos” y avanzar en la reforma de pensiones.

“No puedo entender cómo los políticos le seguimos mintiendo a los chilenos, diciéndoles que lo que primero que hay que hacer es aprobar los retiros y no aprobar la reforma de pensiones. Es lo más ridículo que hay. A mí me educó mi abuelo y siempre me enseñó que siempre había que primero tener, para después disponer, que había que trabajar para poder gastar. Y, todavía, no hay ningún parlamentario que haya dicho que la prioridad en Chile es que haya una reforma de pensiones antes de seguir discutiendo los retiros”, aseguró el expresidente de BancoEstado durante una gira por Tarapacá.

En esa misma línea agregó: “Hacer un llamado a los políticos a que nos pongamos serios en serio, que no juguemos con las expectativas de la gente, que no juguemos con su plata y con sus ahorros, que no vulneremos más la confianza de los ciudadanos, que aprueben una reforma de pensiones que diga que vamos a terminar con las pensiones de miseria y que no sigan jugando con la plata que les ha costado a los chilenos, que han ahorrado con su trabajo, para ganar una elección y unos votitos en la elección y no siendo responsable con el país que queremos construir”.

“Lo único que hemos hecho es decir cómo nos vamos a gastar la plata ahorrada y no han puesto ningún peso más en las pensiones. Por lo tanto, conminarlos a que si no aprueban la reforma de pensiones dejen de discutir retiros previsionales, porque lo que están diciendo es que están más preocupados de su elección que de lo que va a pasar con las pensiones en Chile y eso se llama mentir y populismo”, concluyó.