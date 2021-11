Sichel por allanamiento policial a sede de Comunes: “Si actuaron ayer es lo que corresponde de acuerdo a lo que los mismos tribunales discriminan”

El candidato presidencial, Sebastián Sichel, defendió la labor de Carabineros y de la Fiscalía tras el allanamiento policial realizado el día de ayer a la sede de Comunes, en el marco de la indagatoria a Karina Oliva por presunto fraude de subvenciones en su anterior campaña como candidata a gobernadora regional, tras la denuncia realizada por Ciper.

“Acá son las fuerzas policiales, la Fiscalía, los tribunales, quienes ejercen las atribuciones de justicia y, por lo tanto, si actuaron ayer es lo que corresponde de acuerdo a lo que los mismos tribunales discriminan, no hay que politizar las causas judiciales”, aseguró el abanderado de Chile Podemos Más.

Múltiples han sido las reacciones ante este acción liderada por el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, luego de que el Ministerio Público decidiera abrir una investigación de oficio. Desde el partido involucrado lo calificaron como “desproporcionado”, agregando que “se constituye como una ofensiva de intervencionismo electoral”.

Por otro lado, en la Fiscalía Metropolitana Sur aseguraron que antes del allanamiento les negaron el ingreso voluntario a la sede, por lo que se solicitó la autorización judicial “para tratar de establecer de la forma más clara posible, la comisión o no de hechos constitutivos de delito y la participación o no de determinadas personas”, en

“Es ridículo tratar de acusar intervencionismo electoral cuando efectivamente hay una investigación en curso y hemos visto la evidencia de que es real. Me gustaría que siga aclarando ese partido en particular, el mundo de izquierda en Chile, de por qué pueden pasar esas cosas en ese sector político y por qué no la aclaran, más que estar denunciando intervencionismo, mucho más fácil ser transparente y ellos mismos entregar todos los antecedentes necesarios para investigar”, indicó Sichel, asegurando que en Carabineros “siempre va a contar con su respaldo”.

Fútbol previo a los comicios

El candidato participó esta mañana, a tan solo horas del comienzo de los sufragios, en un partido de fútbol mixto junto a miembros de su comando y de los partidos de la coalición, “con la intención de aliviar tensiones antes de las elecciones”.

Previo al comienzo del partido, Sichel se refirió a sus expectativas frente a los resultados de los comicios y aseguró que espera que voten “la mayor cantidad de gente posible”, especificando que “sobre el 50% es un buen número”.

Finalmente, al ser consultado por su apoyo a José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta, solo indicó que “tiene diferencias programáticas” con el candidato republicano, pero remarcó que “nunca va a votar en segunda vuelta por Yasna Provoste y Gabriel Boric”.