Sichel sobre investigación penal a Piñera en contrato de Dominga: “Somos todos iguales ante la ley”

El candidato presidencial Sebastián Sichel fue consultado en Mesa Central sobre la investigación penal que la Fiscalía realizará al Presidente Sebastián Piñera en el marco de su eventual participación en el contrato de compraventa de la Minera Dominga que se dio a conocer con la publicación de los denominados Pandora Papers. Al respecto, aseguró que para él “las instituciones funcionan”, por lo que confía en las acciones investigativas de la Fiscalía y los tribunales.

“Como toda situación, siempre presumo la inocencia de las personas, pero somos todos iguales ante la ley, y espero que los tribunales y la fiscalía actúe de lo más rápido posible para que terminemos este espacio de incertidumbre”, indicó la carta oficialista. “Me parece que cualquier clausula contractual cuyo premio sea la existencia o no de una aprobación ambiental del regulador en que hayan involucrado autoridades nunca debió suscribirse y, por lo tanto, es bueno que quede profundamente claro, independiente de las responsabilidades o no del Presidente en esto, que creo que no pueden existir”.

El candidato volvió a clasificar como éticamente reprochable esta parte del acuerdo, revelado en la investigación periodística internacional, asegurando que “lo que se mina es la credibilidad del sistema político cuando existen estas dudas en el espacio, tanto, y me quiero hacer cargo de esto, como cuando la oposición la mejor fórmula que presenta para resolver esto es tratar de destituir un presidente, que también es ridículo en una situación como esta”.

Al respecto, Sichel habló de un aprovechamiento político del mecanismo de acusación constitucional, tras la acción impulsada por la oposición en contra de Sebastián Piñera. Para él, se debe pasar primero a través de la sede judicial e, incluso, en caso de que el Congreso tenga dudas, de una comisión investigativa. “El mecanismo de acusación tiene que ser usado con prudencia, se transformó en una herramienta de pasada de cuentas políticas”, especificó.

En su participación en Mesa Central, el candidato presidencial del oficialismo, también hizo mención a su inclinación para que se construya una mayoría parlamentaria, que permita un liderazgo que tome riesgos, según sus palabras. “Yo prefiero gastar mi liderazgo”, aseguró. “El liderazgo no se mide en el nivel de obediencia que le exige el Partido Comunista a Gabriel Boric, cuando lo amenaza y le dice, si usted no hace lo que yo digo, lo voy a estar vigilando”. En relación a la advertencia del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.