Sichel y Desbordes se reúnen para coordinar propuestas de campaña: Germán Vera se unirá al equipo del presidenciable oficialista

Esta jornada se concretó el último encuentro entre el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Sichel con los expresidenciables del sector.

En dependencias de su comando, el exministro de Desarrollo Social -tal como lo adelantó ayer La Tercera- recibió al extimonel y carta de RN, Mario Desbordes. Un encuentro que estuvo marcado por una serie de gestos entre ambos líderes políticos de la derecha.

El primero de ellos fue que el economista, German Vera, quien fue parte del equipo del exministro de Defensa, se sumó al trabajo del comando de Sichel.

“Le he hecho una petición especial de si puede mirar, a la jefa programática, con mucha atención el Plan Nacional del Agua que está en nuestro programa que nos parece que es cada vez más necesario, más urgente y le agradezco mucho a Sebastián que nos dijo que sí, que se va a mirar con mucha atención y ojalá tomar la mayor cantidad de cosas de este plan”, aseguró Desbordes tras el encuentro.

Justamente el Plan Nacional del Agua era una de las prioridades que el también exdiputado quería incorporar en el programa del independiente junto con la condonación del CAE.

“Va a contar siempre conmigo como un hombre leal en el proyecto que él encarna, porque es el proyecto de Chile Vamos y de mucha gente que ni siquiera pertenece a la coalición, gente independiente”, agregó Desbordes.

El encuentro entre ambos se dio luego de que en privado en el comando de Sichel transmitieran incomodidad por algunas columnas vertidas por Hugo Herrera, quien es cercano a Desbordes, respecto de la candidatura de Sichel. Así como también, por la incomodidad de dichos del mismo exabanderado de RN en una entrevista con La Tercera y un canal de televisión.

Sobre este encuentro, en tanto, Sichel tampoco escatimó en realizar gestos a Desbordes.

“Los dos estamos acá porque sentimos que el verdadero sentido de la política es ayudar a los que más necesitan y no a los que más gritan. Es priorizar la política pública para aquellos que requieren apoyo del Estado y no tenerle miedo de que haya Estado donde se le necesite. Y además, entender que el gran valor de nuestra sociedad es el esfuerzo de los chilenos y lo que necesitamos es un Estado que los apoye en ese esfuerzo”, afirmó.

El abanderado oficialista también le agradeció por haber sido “un presidente de partido leal cuando yo era ministro” y destacó su rol en la derecha social.

“Le agradezco que lo haya puesto dentro de las prioridades, pero siento que es una prioridad moral para todos los que estamos en política. No tiene sentido para mí hacer política si no cumpliéramos un fin de hacer justicia. Me tomo ese concepto, pero además, creo que debiera ser carne entre todos los que participamos en política transversalmente. No defender intereses particulares, sino que defender la mejor vida para los chilenos que están detrás”, aseguró Sichel.

En los días previos, el candidato independiente ya había sostenido encuentros con Joaquín Lavín (UDI) y el lunes lo hizo con Ignacio Briones.

Cuarto retiro

Sobre el cuarto retiro Sichel reiteró que es una “mala decisión” y que es el gobierno el que debe definir si acude o no al TC.

“Respecto a la discusión del 10% dos cosas: creo que es una mala decisión, me encantaría que tuviera la misma prioridad la discusión de la reforma previsional. Acá lo que necesitamos es aumentar la protección social en Chile y la seguridad social. Nuestros problemas reales son las pensiones y las miserias de pensiones que tenemos en Chile. Y ojalá los parlamentarios se dediquen mucho más fuerte a ver cómo fortalecemos esas pensiones, como aprobamos esa reforma previsional porque creo que eso es mucho más prioritario de los retiros”, dijo el abanderado oficialista.

Consultado sobre si el Ejecutivo debiera ir al TC en caso de que la iniciativa prospere indicó que “es una decisión que tiene que tomar el gobierno. Lo que quiero es que seamos razonables”.

En tanto, al ser requerido sobre si los parlamentarios que aprueben el proyecto no debiesen ir en las listas parlamentarias de Chile Vamos para los comicios de noviembre, el exministro indicó que eso “es una decisión que tienen que tomar cada uno de los partidos, es súper relevante, los partidos tienen su institucionalidad”.