“Sin duda que debía salir del cargo”: diputada Yeomans analiza salida de Miguel Crispi

La diputada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, abordó la salida de Miguel Crispi (FA) como asesor del Segundo Piso en el Palacio de La Moneda. La parlamentaria manifestó que hay un ensañamiento contra las personas de su partido, incluyendo el caso de Giorgio Jackson. No obstante, comentó estar de acuerdo con la decisión de la salida del sociólogo.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, la diputada señaló: “Yo no había visto nunca el grado de polémica y también el grado de apuntar con el dedo a un asesor“.

Además, calificó lo ocurrido como una persecución en contra del sociólogo: “No puedo dejar de pensar que es un enseñamiento. Porque finalmente, si hubiéramos tenido, en el gobierno del Presidente Piñera, la misma visión respecto al actuar de los asesores, habríamos tenido a Larroulet, en más de alguna oportunidad, dando cuenta e informando a las comisiones investigadoras”.

Es por esto que, la frenteamplista manifestó que “sin duda que debía salir del cargo, por eso me parece bien finalmente la decisión que él mismo toma voluntariamente, porque creo que ya no podía seguir siendo tema ni en lo público, ni tampoco en el Congreso, debilita la acción de un gobierno al tener que estar continuamente respondiendo, respecto a un asesor”.

En este sentido, volvió a insistir en que hay un ensañamiento hacia su partido y comentó: “Es más, a mí me parece que no había razones fundadas para sacar al exministro Jackson en su momento, de hecho él presenta su renuncia voluntariamente, a mí nunca me pareció”.

Y añadió: “Porque en este caso las acusaciones que se le hicieron fueron totalmente infundadas, se le acusó de robar computadores, incluso él ha ganado procesos judiciales en contra de quienes inventaron y le acusaron con un acto delictual de robar computadores, cuando nunca sucedió ese hecho. De eso estamos hablando, inclusive se utilizó la mentira para ensuciar a alguien y para sacarlo de su cargo”.

Por último, defendió las decisiones de sus compañeros de colectividad: “Lo que veo tanto con Jackson como con Crispi es que lo que quieren es que al gobierno le vaya bien, que al presidente le vaya bien, y por eso se toman esas decisiones. Y no me cabe duda de que la disposición de cualquier militante del Frente Amplio va a ser esa, sobre todo porque lo que esperamos es que si al gobierno le va bien también le va bien al programa, a las ideas”.