Subsecretaria Leitao celebra triunfo de Claudio Orrego en la RM: “La gente reconoce a una persona de terreno”

Tras el triunfo de Claudio Orrego en la Región Metropolitana, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao celebró la segunda victoria de quien fue su compañero de militancia en la Democracia Cristiana (DC) –antes de que ambos abandonaran la tienda– y destacó que ambos continuarán trabajando conjuntamente en sus respectivos cargos.

“Vengo en mi calidad de amiga, hace más de 20 años que trabajamos juntos. Me tocó sucederlo en la alcaldía Peñalolén. Por supuesto también como gobernador, hoy día me va a tocar trabajar con él también. El trabajo de la subsecretaría es con todos los gobernadores, no solo con Claudio, eso es esencial para el trabajo de Prevención del Delito”, señaló desde el comando de Orrego.

Y agregó: “Estoy muy contenta, por supuesto, en lo personal lo celebro, lo saludo y por supuesto, de aquí de mañana para adelante, serán las relaciones formales también como gobernador para seguir trabajando con él”.

En esa línea, valoró “que la gente reconoce en Claudio a una persona de terreno, que se conecta con los barrios, con la gente. Yo creo que su experiencia también de haber sido alcalde, de conocer los principales problemas y buscar soluciones ha sido el gran activo. En el fondo, tratar de traducir esas necesidades de las personas en algo concreto, en el ámbito de la seguridad, para qué decir, que ha sido la prioridad durante este tiempo de invertir los recursos en la recuperación de barrio”.

La subsecretaria remarcó que Orrego es una persona 2conectada con la ciudadanía de distintas maneras para resolver sus problemas”.