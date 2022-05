Subsecretario Monsalve aborda bloqueos de ruta en Arauco y detalla propuestas para trabajadores forestales

Durante la jornada de este primero de mayo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo una reunión con trabajadores forestales y contratistas forestales en la Región del Biobío, esto en medio de los hechos de violencia registrados en la denominada Macrozona Sur.

Los dirigentes habían advertido -ayer- la posibilidad de que este lunes se realizaran nuevas movilizaciones. Tras el encuentro Monsalve aseguró que “hemos puesto una serie de propuestas en la mesa que han sido valoradas por los distintos representantes, tanto gremiales como sindicales, y ellos también han planteado uno o dos puntos que consideran que hay que mejorar en la propuesta”.

Además, dijo que desde ambas partes consideran indispensable “garantizar la seguridad de los trabajadores” por lo que ya se habrían aumentado las medidas en esa materia.

Sin embargo, esta mañana -en La Moneda- el subsecretario fue consultado por bloqueos parciales en la Ruta 5, y en las rutas 160 y 156, en las provincias de Arauco y Los Ángeles.

A propósito de eso comenzó enfatizando que “quiero separar de la conversación a los camioneros porque las víctimas de los hechos de violencia son trabajadores, no son empresarios”, y agregó que “los que han paralizado y los que han conversado con nosotros son trabajadores (...), no son personas poderosas, son a ellos a quienes tenemos que proteger, y lo que se les ha entregado a ellos anoche es un conjunto de propuestas del gobierno que tienen que ver con garantizar su seguridad”.

Si bien la propuesta fue entregada el domingo en la noche, este lunes Monsalve detalló parte de esas medidas.

La primera, de acuerdo a lo señalado, es que el Presidente de la República instruyó a que se hagan modificaciones a los contratos de las rutas concesionadas en la zona en la cual están ocurriendo hechos de violencia, es decir, concesionarias de la Ruta 5 y de la Ruta 160.

“Esto es bien importante porque en esas zonas y en esos tramos no hay cámaras de vigilancia, no hay cámaras térmicas, no hay pórticos, no hay inversión adecuada en la zona de descanso de las personas que se dedican a la actividad forestal”, explicó.

Y, en segundo lugar, apuntó a inversión en material de seguridad. “Cuando se habla de la inversión en drones no es que queramos solamente invertir en tecnología, es que los drones permiten alto alcance en términos de desplazamiento y permiten, efectivamente, cautelar la seguridad en los lugares donde se realizan faenas forestales”, indicó.

En esa línea hizo una buena evaluación de la propuesta. “Creemos que son medidas que no se han tomado antes, que se hacen responsable de la tarea del Estado y del gobierno de proteger a los trabajadores, esperemos que ellos los evalúen, creemos que lo van a evaluar positivamente y estamos, como le hemos dicho a ellos, dispuestos a analizar también medidas de carácter legislativos, pero esas las evaluará el Presidente”.

Por último expresó: “Quiero volver a insistir en desmitificar el conflicto, como que nosotros estuviésemos preocupados de la seguridad de los empresarios, y eso no es así. Las víctimas de los hechos de violencia son los trabajadores y frente a esa tarea del gobierno están todas las herramientas puestas en la mesa para garantizar la seguridad de los trabajadores de Chile”.