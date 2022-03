Suma urgencia a proyecto de amnistía: Álvaro Elizalde informa que el Senado lo votará en abril

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), informó esta tarde que el proyecto de aministía a los presos políticos del estallido -al cual el gobierno de Gabriel Boric le puso ayer suma urgencia, - debería ser visto por el Congreso en el mes de abril.

Consultado por la prensa por su plazo de tramitación, Elizalde indicó que “es un proyecto que tiene suma urgencia, por tanto el plazo para su tramitación es más extenso y por tanto, debiera ser considerada su votación en el mes de abril”.

Consultado sobre la postura de la bancada del Partido Socialista, que emitió un comunicado criticando la suma urgencia puesta a la iniciativa -señalando que “así no se hacen las cosas, no basta con ponerle urgencia a un proyecto, más aún si esa decisión no es conversada con las distintas bancadas”- Elizalde afirmó que “es el gobierno el que puede fijar las urgencias que estime conveniente”.

Sin embargo, agregó que “de todas maneras, siempre es importante el diálogo para que se realice la coordinación con las distintas bancadas, más aún cuando este es un proyecto respecto del cual la bancada del Partido Socialista ha manifestado que va a votar a favor”.

En este sentido, recordó que todas las modificaciones que se le han hecho al proyecto, principalmente cuando pasó de ser indulto general a amnistía, contaron con el apoyo de su tienda. Como ejemplo, recordó que “el senador (Alfonso) de Urresti jugó un rol bien importante en la comisión respectiva para que este pudiera ser despachado”.

Elizalde concluyó señalando que “es importante que se establezcan todos los mecanismos de coordinación necesarios con el objeto de poner aunar voluntades para que estas iniciativas avancen”.