Teillier revela conversación con Boric por fallido nombramiento de Cataldo: “Nos dijo que iba a ver la manera cómo arreglaba el asunto”

En la Plaza de la Constitución tras la ofrenda a Salvador Allende y una vez concluida la ceremonia de conmemoración por los 49 años del Golpe de Estado, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió a un diálogo que entabló con el Presidente Gabriel Boric tras el fallido nombramiento de Nicolás Cataldo (PC) en la Subsecretaría de Interior.

“Hablamos con el Presidente. No le fuimos a pedir que a él (Cataldo) lo pusiera en la Subdere, pero él (Boric) dijo que iba a ver la manera cómo arreglaba el asunto y después me comunicó que Cataldo estaba en la Subdere”, reveló el timonel del PC en CNN consultado por la designación de Nicolás Cataldo en la Subsecretaría de Desarrollo Regional en reemplazo de Miguel Crispi (RD).

Más tarde, en su espacio dominical en Radio Nuevo Mundo, Teillier entró en detalles y profundizó en torno a las conversaciones que sostuvo con el Mandatario tras el cambio de gabinete del pasado martes, que dejó con un sabor agraz a los comunistas. En esa reunión -según Teillier- el jefe de Estado le entregó sus explicaciones:

“El Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda, él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tweets, pero que pensó que no eran para tanto, que no daba como para que no fuera subsecretario”, confidenció el exdiputado comunista.

En la misma línea, agregó que el Mandatario le habría dicho que “con las presiones de la derecha era imposible sostenerlo, porque no lo iban a dejar ejercer su cargo, porque la derecha había hecho abandono de la sala y entonces era muy complicado”.

Incluso, Teillier relevó que como colectividad sopesaron -en vista del agravio- no asistir a la reunión que se celebró horas más tarde del cambio de gabinete en La Moneda, donde -en conjunto con los partidos con representación parlamentaria- abordaron la continuidad del proceso constitucional tras el triunfo del Rechazo. Decisión de la cual finalmente desistieron, pero reconoció que la inmediata salida de Cataldo “fue un golpe para el partido”.

“Fue como un golpe que se nos dijera que Nicolás Cataldo no puede ir al Ministerio del Interior porque la derecha lo había vetado. Y era incomprensible, por qué teníamos que aceptar los vetos de la derecha (...) tuvimos dudas de ir en la tarde a la reunión de presidentes, esa es la verdad, porque no entendíamos bien a esa hora (la decisión). Fue un golpe para el partido, uno lo puede entender, pero fue un golpe”, se lamentó la máxima autoridad del PC.

Además, Teillier señaló que -en su reunión con el Presidente- el Mandatario le habría manifestado la siguiente frase: “Yo de alguna manera tengo que ver esta situación, porque yo soy el responsable de los nombramientos”.

De esta forma, el timonel PC aseguró que “yo creo que el Presidente fue con una posición humilde y fue comprensible, creemos que es parte de las circunstancias. Después de eso ya salimos tranquilos. Al otro día se me dijo que Cataldo quedaba listo en la Subdere. Ahora, nosotros no estábamos exigiendo ese cargo”.

“Evidentemente ahí salió el subsecretario que era RD (Miguel Crispi), pero también hablamos con RD, que entiende que nosotros no presionamos para eso (la Subdere). Fue un gesto que además hicieron al Presidente, tengo entendido. Y seguramente el Presidente seguirá conversando. Pero no hay molestia ni hacia el PC, ni nosotros hacia nadie. Las cosas se dieron así”, concluyó Teillier en su conversación con CNN tras la ceremonia por el 11 de septiembre.

El jueves pasado, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, había desestimado una suerte de compensación al PC luego de que Cataldo fuera nombrado en la Subdere.

“Es una falta de respeto al trabajo de profesionales altamente capacitados en las labores que se han desempeñado tanto técnicas como políticas... Lo mismo lo dijeron de una gran ministra como Jeannette Jara en un desprecio hacia una mujer que ha sido impecable en el trabajo, entonces lo que yo creo que subyace en general es un ánimo de atacar y golpear al Gobierno más que una argumentación sostenida en evidencia y realismo”, dijo la secretaria de Estado.

Primeras definiciones del comité central

Las declaraciones de Teillier, que revelaban una distensión de las relaciones entre el PC y La Moneda, se daban, además, en el epílogo del Comité Central, la máxima instancia partidaria que se reunió el fin de semana para analizar la coyuntura y decidir los próximos pasos frente a una eventual nueva Convención Constitucional.

Aunque la postura final del partido se comunicará este lunes, la senadora PC, Claudia Pascual, dio algunas luces en entrevista con El Siglo sobre cuál es la fórmula que agarra fuerza al interior de la colectividad para continuar con el proceso constitucional.

“No me atrevo a decir en este minuto cuál es la formulación exacta. Me gustaría sí, que tuviera paridad, que pudiera haber escaños reservados y también formulaciones que permitieran representaciones de organizaciones sociales e independientes. Sería una muy mala señal negar un espacio, donde sólo militantes de partidos pudieran ir a una Convención”, señaló la parlamentaria.

En esa misma línea, fue el mismo presidente del PC quien entregó algunos lineamientos en torno a la postura que asumirá el PC. “Lo que se presupone hasta ahora que este proceso sigue, sigue en la idea de una Convención Constitucional electa 100% por el pueblo de Chile”, detalló.