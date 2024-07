Timoneles oficialistas enfrentados: Vodanovic acusó al PC de estar en contra del gobierno y Carmona lo tildó de imprudente

La relación con el Partido Comunista (PC) sigue crispando los ánimos al interior del oficialismo. La tensión ha ido en escalada desde los cuestionamientos del PC por la salida de la Subsecretaría del Interior en su cargo como asesor del histórico militante comunista, Juan Andrés Lagos y los emplazamientos a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por un operativo policial en Villa Francia.

Pese a que el timonel del PC, Lautaro Carmona, remarcó que no hay diferencias con el gobierno, la titular de Interior reconoció un escenario complejo con la militancia. Mensaje que reforzó esta mañana la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, en una entrevista radial a Cooperativa señaló que “en distintos momentos hemos visto como algunos representantes del PC tienen esta crítica al Presidente (Gabriel Boric) en materia de derechos humanos. Por ejemplo, respecto de lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba, hay una opinión que es absolutamente unánime en todo el espectro político, salvo el Partido Comunista; o respecto de temas importantes como el uso legítimo de la fuerza”.

Vodanovic recalcó que “pareciera haber un Partido Comunista que está en el gobierno y uno que está contra el gobierno, y a veces en particular contra el Ministerio del Interior”.

Declaraciones que no tardaron en llegar a Carmona, quien en el mismo programa respondió: “Me parece, a lo menos, falto de respeto e imprudente. Nadie le ha dado categoría de politóloga entendida en el PC para sacar esas conclusiones, cuando hay una relación tan directa”.

“No entiendo qué es lo que se propone, yo tengo la tranquilidad de que el partido ha sido serio, responsable y ha jugado un papel y ha hecho una contribución para que avance el proyecto al cual pertenecemos y que dirige el Presidente Boric”, zanjó.

En esa línea, remacó que “es una imprudencia no responsable, es una intervención en debates en la vida interna del partido, que además es un poquito agresiva porque además ella está dando por hecho una conclusión que ella ha sacado, no sé de qué orgánica, yo no la conozco militando en ningún espacio del Partido Comunista y debiéramos para poder avanzar en la vida, cada uno dedicarse a lo que hizo por opción”.

Esta no es la única vez que la timonel socialista emplaza al PC por sus cuestionamientos al gobierno, este lunes en entrevista con Radio Duna indicó que “cuando uno está en el gobierno se está en las buenas y las malas y no de estar por la prensa haciendo críticas que ahora son acusaciones muy graves”.