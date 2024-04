Tohá aborda tensión entre gobierno y empresarios: “A veces da la impresión de que hay como una barra tratando de armar ese ambiente”

La ministra del Interior, Carolina Tohá se refirió este lunes a la relación del gobierno con los empresarios, en medio de las tensiones que han provocado las críticas cruzadas entre ambos sectores a pocos días de que se realice la Enade 2024, el principal encuentro del año del sector privado que organiza Icare.

En torno a este eventual clima crispado, la secretaria de Estado afirmó en entrevista con CHV Noticias que “a veces da la impresión de que hay como una barra tratando de armar ese ambiente”.

“Nosotros no tenemos un interés de armar ningún mal ambiente. Lo que nos parece es que, al momento de llegar a un espacio de debate como este, es importante mirar la realidad con los datos, y no con anteojeras”.

En este contexto, la representante del gobierno indicó que “muchas veces”, a los temas económicos, de seguridad u otros que estén en discusión “se les pone una carga ideológica muy grande”.

“Creemos que hay que desideologizar ese tipo de debates y mirarlos con los antecedentes, con la evidencia, con la experiencia comparada. Solo eso nos va a permitir avanzar”, remarcó.

Tras ser consultada en torno a quién o quiénes serían los que ponen esta carga ideológica, Tohá apuntó que “yo creo que la dirigencia empresarial lo ha hecho muchas veces”.

“Los empresarios yo creo que son todos distintos, pero el discurso que hemos escuchado con la economía es muy impresionante. Ante la evidencia de que los peores pronósticos no se cumplieron, en lugar de decir: qué bien que no se cumplieron o que estamos mejor, lo que se dice es que no hay nada para celebrar. Nadie está celebrando, estamos diciendo que los peores pronósticos no se cumplieron, estamos en condiciones de ir avanzando, así como ha pasado en seguridad. No es que estemos en la gloria, pero hay una inflexión, aprovechemos, nos debiéramos alegrar con las buenas noticias y no enojar”, argumentó.

Respecto a las diversas preocupaciones que ha exteriorizado el empresariado en diferentes instancias, la ministra las calificó como “legítimas”, pero subrayó que “no es el único sector que tiene preocupación”.

“La gente que trabaja y envejece también tiene preocupaciones, la gente que se enferma tiene preocupaciones, la gente que quiere más dotación policial en su barrio y se necesita plata para esa dotación también tiene preocupaciones. Entonces nuestro rol como gobierno es escucharlas todas (…) No podemos tomar en cuenta las preocupaciones de uno e ignorarlas de todos los demás”, añadió.

Ley 40 Horas

Finalmente, la titular de Interior se refirió a la primera fase de la aplicación de la ley que rebajará la jornada laboral a 40 horas, abordando los reproches surgidos tanto del sector empresarial como de los abogados laborales, quienes se han referido al dictamen de la Dirección del Trabajo como “contradictorio” e incluso como “ilegal”.

“Entendemos que en estas temáticas hay distintos puntos de vista, hay distintos intereses, pero en un debate como el de las 40 horas, que se hizo un camino para llegar a esa legislación, se construyeron acuerdos, se hicieron importantes concesiones para que fuera posible esa ley, nos parece que no debiéramos perder de vista el espíritu de esa ley, la lógica que tiene, que es mejorarle la vida a los trabajadores”, sentenció.