Tohá asegura que “nunca” quiso acuñar el término de usurpación “pacífica”: “Si alguna vez se me salió, fue porque se me salió no más”

La mañana de este martes la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, que el gobierno ingresó el viernes para “mejorar” -desde el punto de vista del Ejecutivo- el proyecto que fue aprobado el 30 de agosto en el Congreso.

La Moneda presentó 14 observaciones que buscan eliminar la “legítima defensa privilegiada”, que permitiría -a juicio del Ejecutivo- una “autotutela” o “justicia por mano propia”. Es decir, el dueño de un terreno ocupado podía recurrir a la fuerza con medios propios, sin auxilio de Carabineros, para recuperar su inmueble.

Al presentar el veto, la ministra utilizó el término “usurpación pacífica”, para definir los casos donde “no hay violencia e intimidación a las personas y tampoco hay violencia en las cosas”. Mismos casos en los que el veto propone que el juez tome la decisión de aplicar una multa o de establecer una pena de cárcel.

Las palabras de la secretaria de Estado fueron rebatidas por los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. “Desde mi perspectiva toda usurpación es violenta por naturaleza, porque afecta el derecho de otra persona, entonces no entiendo bien la naturaleza del veto, que lo que busca es hacer estas diferencias que existen – a mi juicio- solo en la mentalidad de quienes diseñaron esta política, porque toda usurpación es violenta”, señaló el timonel del Senado, Juan Antonio Coloma.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes, consideró que “una toma es violenta solo por el hecho de ser tomada, no hay que necesariamente violentar los bienes materiales, pero tomarse un terreno que no es de mi propiedad ya es un acto violento”.

En conversación con Radio Agricultura, la ministra Tohá abordó sus dichos y recalcó que ella se refería a “usurpaciones no violentas”, mas no a “usurpaciones pacíficas”.

“Es violentar el derecho de una persona, pero no es lo mismo hacerlo dañando gente, rompiendo cosas que hacerlo sin generar ningún daño físico o humano. El término correcto es no violenta, yo nunca he querido acuñar el término pacífica, si alguna vez se me salió, fue porque se me salió no más”, señaló la ministra.

En ese sentido, explicó que si “una familia entra a vivir en un sitio” de forma “violenta, va a caer en la categoría de usurpación violenta. Si hace esta usurpación sin amenazar a nadie, sin herir a nadie, sin romper nada, sin generar daño en las cosas, pasaría a ser una usurpación no violenta, ese es el término correcto, no usurpación pacífica”.

No obstante, la ministra aseguró que “una usurpación no violenta es un caso rarísimo, quiere decir que no se tocó nada, que no tocaron una puerta, no amenazaron a nadie... es realmente un caso muy excepcional”.