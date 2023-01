Tras presiones para cambio de gabinete: Tohá enfatiza que es una atribución presidencial, pero que “cuando hay esos ruidos, hay que tomarlos en serio”

En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda la ministra del Interior, Carolina Tohá encabezará este viernes un nuevo consejo de gabinete. La cita, convocada a las 8.45 de la mañana, será la última antes del receso parlamentario.

Ad portas del encuentro, la jefa de gabinete detalló los ejes que se abordarán en la reunión. Si bien el principal será el Plan de Emergencia Habitacional, y también se realizarán balances legislativos, aseguró -en diálogo con Tele13 Radio- que “ciertamente se habla de política también”.

“Claro que es un momento con algunas tensiones, fue ciertamente incómodo el episodio del Ministerio de Relaciones Exteriores”, reconoció, aludiendo a la crisis que desató la difusión -por error- del registro de una reunión desde el equipo de la Cancillería.

Además, agregó que “vienen semanas muy importante desde el punto de vista de las decisiones que van a tomar las fuerzas políticas para enfrentar el proceso constitucional”.

“Estos temas, aunque no son de la agenda de la reunión, probablemente van a estar presente”, admitió.

Seguidamente, la jefa de gabinete fue consultada por las presiones oficialistas sobre un eventual cambio de gabinete que surgieron, justamente, por la polémica tras la difusión del audio de Cancillería. Personeros del mundo político, incluso, pidieron la renuncia de la ministra Antonia Urrejola, quien descartó su dimisión y fue respaldada públicamente por el Presidente Gabriel Boric.

“Es bien incómodo para los ministros cuando nos plantean estas preguntas, porque las decisiones en esta materia las toma el Presidente, no los gabinetes. No se deliberan en los espacios de trabajo habituales, no corresponde que entre colegas estemos haciendo ese tipo de evaluaciones y es poco lo que podemos aportar en esa discusión. Es más bien una pregunta para el Presidente y solo para él”, respondió Tohá.

Sin embargo, admitió que “lo que yo tomaría como algo importante, es que cuando hay esos ruidos, hay que tomarlos en serio, más allá de las decisiones de gabinete, porque como decía, son netamente presidenciales”.

“Es muy importante afiatar en esta etapa en el periodo que viene, aquilatar lo que ha pasado este año y lo que se ha avanzado este año, que no es nada menor del punto de vista que hay una agenda clara de prioridades en el Parlamento”, agregó.

Quien también respondió a las presiones por un cambio de gabinete fue el propio jefe de Estado, en medio de su gira a la región de Aysén.

“Yo no hago cambios de gabinete por presiones, sino por evaluación seria y fundada de mis colaboradores, que lo estoy haciendo permanentemente”, respondió este jueves tajante, pero escuetamente, el Presidente.