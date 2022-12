Trabajo macrozonal, inteligencia artificial y persecución penal: los temas abordados por Marta Herrera en la Comisión que analiza su nominación para fiscal nacional

Un día clave para el Ministerio Público y el gobierno se vivirá este lunes en el Senado. Puesto que esta jornada en la Cámara Alta se votará la nominación de Marta Herrera, realizada por el Presidente Gabriel Boric, para el cargo de fiscal nacional.

Luego de que el pasado 30 de noviembre el fiscal José Morales no lograra conseguir los 33 respaldos necesarios para encabezar el Ministerio Público, se debió dar inicio a un nuevo proceso de selección, en donde el Mandatario optó por el nombre de Herrara, quien actualmente ejerce como directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía.

Sin embargo, en la previa el nombre de la abogada parecía no generar consenso, lo que aumentaría la posibilidad de que tenga el mismo futuro que la postulación de Morales. Tanto desde la UDI como de Demócratas, partido en formación, han manifestado sus reparos a la candidatura de la abogada, por lo cual sería complejo que pueda tener los 33 votos necesarios.

Exposición en la Comisión de Constitución

Un hito clave para intentar cambiar dicho escenario fue el que debió enfrentar la abogada durante la mañana de este lunes durante su comparecencia en la Comisión de Constitución del Senado instancia previa a la votación en sala, donde Herrera, acompañada por la ministra de Justicia, Marcela Ríos, respondió una serie de dudas de los parlamentarios y la ciudadanía sobre el rol que buscará ejercer si es que llega al cargo.

La primera en tomar la palabra fue la titular de Justicia, quien afirmó que “está lejos de nuestras motivaciones como gobierno nombrar a un fiscal nacional ideológicamente afín, se equivoca rotundamente quién cree que la nominación de un cargo esencial del estado y para enfrentar la criminalidad depende solo de preferencias políticas”.

En esa línea sostuvo que “la señora Marta Herrera ha presentado una propuesta seria y contundente para el desbaratamiento de mercados criminales que ha sido clave en nuestra definición como gobierno”. Y complementó que “valoramos la propuesta que ha presentado para mejorar la política de persecución penal del delito que hoy tiene una especial connotación social, portonazos encerronas y delitos contra la propiedad”.

De ahí se dio paso a las preguntas de los integrantes de la Comisión. El primero en consultar fue el senador Pedro Araya (Ind), quien consultó a la secretaria de Estado sobre la evaluación del gobierno del funcionamiento del sistema procesal penal y la opinión que tenían sobre la gestión del saliente fiscal nacional, Jorge Abbott.

Sobre dicho punto Ríos sostuvo que “nosotros tenemos una evaluación con preocupación respecto de la eficacia que hoy está demostrando el Ministerio Público. Tenemos una preocupación por la cantidad de delitos que se cierran sin tener procesamientos, eso tanto en delitos comunes como en otros tipos de delitos. La eficacia en la persecución en materia de homicidios ha sido ampliamente discutida a nivel nacional y nos parece algo de particular preocupación”

“Y también hemos planteado reiteradamente que tenemos una preocupación particularmente severa respecto de la eficacia del Ministerio Público en delitos de violencia de género en contra de las mujeres y niñas que es el delito más denunciado en Chile y los que tienen el menor nivel de causas con personas condenadas”, agregó.

Mientras que sobre Abbott la representante del gobierno se limitó a contestar que “nos parece que la evaluación de la gestión que se ha tenido es una gestión que requiere mejorías importantes y por eso nosotros estamos convencidos de que es necesario llevar adelante transformaciones en la forma en que ha estado funcionando la fiscalía y una evaluación profunda de sus resultados”.

El PS Alfonso de Urresti aseguró que “no es buena la evaluación de que se esté proponiendo a la mano derecha de Abbott, trabajo con él 8 años. En la prensa se señala que ella tiene una visión distinta a la del exfiscal pero ella sigue manteniendo la unidad de anticorrupción”, ante lo cual preguntó a la ministra sobre cuáles creía ella que son los logros de Herrera en materia de anticorrupción.

Sobre dicho punto la secretaria de Estado afirmó que “no nos parece que una funcionaria haya tenido distintas jefaturas se pueda decir que esa persona no tiene que ser evaluada en sus méritos individuales sino que por su última jefatura, ella ha trabajado con todos los fiscales nacionales que hemos tenido”.

Específicamente sobre sus logros planteó que “la candidata ha elevado y ha tenido un rol activo en elevar los estándares en materia de persecución en poder trabajar colaborativamente con el poder legislativo y con los distintos ejecutivos anteriores”.

La senadora UDI, Luz Ebensperger realizó también una serie de preguntas a la titular de Justicia, respecto a dichos de la ministra y otros aspectos del rol que ha cumplido Herrera en la Fiscalía.

En ese punto planteó que “creo que esta experiencia en el Ministerio Público (de Herrera) y siendo, además, parte de los equipos directivos y de confianza de los tres últimos fiscales nacionales no ha sido mucho el poder de influencia que ha tenido como asesora para que cambien las cosas en el Ministerio Público”. Y continuó: “Y no me queda claro esto de darle la oportunidad, porque además es una oportunidad ministra de 8 años. No estamos para hacer pruebas creo yo en el Ministerio Público”.

Al respecto Ríos contestó que “hemos tenido una gran cantidad de información de candidatos y candidatas circulando por el debate público que la mayoría de las veces no necesariamente tiene que ver con sus funciones o entregar información sobre los procesos en su conjunto. Pensamos que esta dinámica de descartar candidatos sacándole cosas negativas, más que preocuparse de lo que aportan ha sido un proceso dañino”.

Y agregó que “yo creo que todos quienes tenemos cargos directivos sabemos que una cosa es lo que opinan nuestros asesores y otra cosa es las decisiones que tomamos (...) Nosotros como autoridades tenemos una responsabilidad política, administrativa y constitucional. La señora Herrera ha sido parte del trabajo de la Fiscalía, pero nunca ha tenido la decisión ni la autoridad para tomar las decisiones, por eso insistimos que evaluarla a ella por las decisiones de uno, dos o tres de los fiscales es injusto”.

Finalmente Matías Walker (Demócratas) le preguntó a Ríos sobre supuestos vetos sobre algunos de los integrantes de la quina por casos en los cuales estuvieron involucrados. El senador de Demócratas hizo alusión directa al caso de Rodrigo Ríos y Ángel Valencia, específicamente sobre este último quien asumió la defensa de un imputado por delitos sexuales y los cuestionamientos que le hiciera la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. “Es o no inhabilitante para el gobierno para desempeñar el cargo de fiscal nacional el hecho de que un aspirante a este cargo haya ejercido el derecho a la defensa letrada de cualquier imputado establecido en la constitución”, planteó Walker.

Frente a lo cual la ministra de Justicia sostuvo que “acá la decisión que ha tomado el presidente es evaluando cuál es la personas que cumple mejor con las competencias para este cargo, y en ningún caso respecto de un listado de deficiencias o peros que se puedan tener de los otros candidatos, todos candidatos legítimos, ratificados por la Corte Suprema, y sobre los cuales nosotros no hemos planteado ningún reproche público en este sentido. Otra cosa es que las organizaciones de mujeres y que luchan contra la violencia de género y la propia ministra (Orellana), que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, hayan manifestado una preocupación. Pero eso no ha sido en ningún caso uno de los antecedentes que hemos considerado en este caso”.

Intervención de Herrera

Herrera, en el ámbito de víctimas y testigos, propuso un proyecto integral que amplíe proactivamente la atención a víctimas, por ejemplo, con la materialización del derecho a la información, además de fortalecer su protección.

En crimen organizado y alta complejidad, planteo conformar una estructura que permita hacerse cargo, con la debida organización, destinaciones y adecuaciones del fenómeno, teniendo presente en mejorar la coordinación de fiscalías y policías.

Por otra parte, estableció fortalecer una estructura macrozonal, porque según explicó, cada macrozona tiene particularidades diferentes. Por ejemplo, en el norte está la problemática de la inmigración y en el sur violencia rural y actos de terrorismo. En esa línea, propuso establecer respuestas diferenciadas con equipos macrozonales que contarán con apoyo de una unidad especializada de la Fiscalía.

“Fortalecer una estructura macrozonal que esté a cargo de un fiscal regional de cada una de las tres macrozona del país, que coordine el trabajo de fiscales adjuntos de distintas fiscalías destinado a integrar un equipo especial encargado de las investigaciones de crimen organizado de alta complejidad”, dijo ante los senadores.

Y agregó que “nos tememos que hacer cargo por macrozona, porque evidentemente cada una de ellas tiene realidades que son diferentes. Tienes similitudes, por cierto, pero también tienen diferencias”.

Para enfrentar los delitos de mayor connotación social, planteó una inteligencia artificial para detectar estructuras criminales, que según explicó, ya se está aplicando, pero como piloto.

“Tenemos que seguir trabajando de forma de detectar las bandas criminales. Si efectivamente tenemos un procedimiento en flagrancia que termina de manera exitosa, eso no debe terminar el trabajo. Tenemos que seguir a las bandas, su desplazamiento, tenemos que seguir el dinero. Y en definitiva trabajar sobre la lógica de que si juntamos más casos vamos a tener mejores resultados en términos de que vamos a tener mayores condenas”, indicó.

Mientras que en el ámbito de la violencia de género, la candidata estableció suscribir un circuito intersectorial de femicidio, personal especializado y sensibilizado en esta materia y una perspectiva de género en la persecución penal.

También planteó que hay que “analizar la dotación del Ministerio Público para efectos de quizás corregirla, no así en blanco. Efectivamente so tiene que ser materia de un profundo estudio, que de cuenta de cuáles son las reales necesidades. Que nos pueda aportar en materia de cuáles son las reales carga, dónde tenemos los nudos principales en materia de procesos de trabajo. Todo eso tiene que estar sobre la mesa para efectos de definir cuál es esta dotación”.

Cerrando su alocución, Herrera explicó que su candidatura aporta a la Fiscalía un conocimiento de la institución, preparación técnica y mirada estratégica y sistémica necesaria, convicción de la necesidad de generar reestructuraciones, cambios, y acoger nuevas miradas con renovación de los equipos, entre otros.

“En definitiva creo que tengo esa trayectoria y esas competencias que se requieren para ele ejercicio del cargo, pero sobre todo creo que el Ministerio Público es una institución fundamental del Estado que requiere transformaciones urgentes. Espero poder haber dado cuenta de mi convicción en ese sentido. Y esas transformaciones son urgente, ahora y están paralizadas en este momento”, cerró.

Tras su intervención dio paso a responder preguntas de senadores, donde hubo diversos emplazamientos y cuestionamientos a su rol actual en el Ministerio Público. Respecto a la dotación de ciertas fiscalías, Herrera contestó: ¿Por qué hay tanta gente en la Fiscalía Nacional versus, me ponía el ejemplo me parece de la Fiscalía Sur?, yo no definí la planta de personal y efectivamente lo que puedo decir es que lo que pretendería es hacer una restructuración destinada precisamente a apoyar a la Fiscalía Sur, centro norte, de La Araucanía, Arica y Parinacota, Tarapacá, etc. (..) por qué existe esa diferencia de gente eso yo no lo puedo decir”.

En ese sentido sobre su rol con Jorge Abbott, afirmó que “en la Fiscalía Nacional hay 19 directivos, esto a propósito de ser la mano derecha del Fiscal Abbott. La verdad es que he sido la persona que particularmente durante estos siete años he estado a cargo de la unidad jurídica y de la unidad especializada anticorrupción. Y yo particularmente puedo rendir cuentas de esos aspectos y no puedo rendir cuentas, además, me dice que yo podría haber definido ciertas instrucciones en particular. Las instrucciones generales que existen están definidas por categorías delictivas, y por tanto le corresponde a cada unidad especializada su propuesta para el fiscal nacional”.

“En lo que es mi área específica que es el área anticorrupción, siempre mi rol ha estado ligado a fortalecer la persecución penal”, agregó. Y sostuvo también: “¿Por qué deberían confiar en mí? Porque simplemente he mostrado independencia absoluta durante todo el tiempo que he ejercido mi cargo”.