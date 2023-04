Tras asumir como senadora, Paulina Vodanovic llama al oficialismo al “orden” y a “tener conciencia de que no hay mayoría” en el Congreso

Tras ser nominada por la Mesa Ejecutiva del Partido Socialista (PS), este domingo finalmente la comisión política de la colectividad ratificó -de forma unánime- a su presidenta Paulina Vodanovic para asumir el escaño en el Senado que dejó vacante el nuevo ministro Segpres, Álvaro Elizalde, quien reemplazó en el cargo a Ana Lya Uriarte por problemas de salud.

Al igual que había confirmado tras la nominación, Vodanovic aseguró que compatibilizará su labor parlamentaria con la dirigencia partidaria, para así seguir al mando de la colectividad.

En entrevista con Radio ADN, la ahora legisladora abordó los desafíos que deberá enfrentar en materia legislativa y cuáles serán las prioridades de su gestión. En ese sentido, Vodanovic llamó a las fuerzas del oficialismo al “orden” para sacar adelante los 31 proyectos en seguridad comprometidos por el Ejecutivo y a “tener conciencia de que no hay mayoría” en el Congreso.

“Todos los sectores del gobierno tienen que tener conciencia de que no tenemos mayoría, de manera tal que si somos intransigentes y buscamos hacer el punto político, lo vamos a lograr, pero no vamos a lograr tener orden”, señaló la senadora PS.

“O nos flexibilizamos y nos adecuamos a las posibilidades reales que existen, o simplemente nos vamos a llevar haciendo testimonio político. En lo personal, y como presidenta del Partido Socialista, nosotros estamos por avanzar en todas las materias que sea posible”, complementó.

El punto también lo reforzó en entrevista con Cooperativa, cuando abordó las diferencias suscitadas entre ambas coaliciones de gobierno -Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático- en la tramitación de los proyectos de seguridad impulsados por el Ejecutivo.

“Me parece que hay ocasiones en que se les prefiere hablar a ciertas personas o grupos y no atender a lo que es el interés general y resignarse en parte a lo que es nuestra realidad política. Nosotros tenemos una dificultad evidente, que no contamos con mayoría en el Congreso y tenemos que tomar una opción, una es mantenernos en las convicciones y no avanzar nada y la otra es acordar, conversar y ceder (...) la posición del Partido Socialista es esta última”, aseguró Vodanovic.

Descartó también los cuestionamientos que apuntan a la falta de legitimidad tras ser designada como senadora. “Llego a reemplazar a un senador democráticamente electo y llego mediante el mecanismo que la actual Constitución establece, por lo que tengo la legitimidad que establece la Constitución”, despejó.