Tras denuncia de diputado Alessandri (UDI): Contraloría instruye procedimiento disciplinario contra Municipalidad de Santiago por facilitar bienes municipales para evento de “No + AFP”

La Contraloría General de la República determinó esta jornada que la Municipalidad de Santiago incurrió en una infracción respecto del uso de bienes municipales luego de que autorizara una actividad de la “Coordinadora Nacional de Trabajadores No + AFP” en el parque San Borja en noviembre de 2021, en la que, además del recinto, facilitó mobiliario y un vehículo motorizado para la realización del evento.

Esto, luego de que los antecedentes fueran remitidos al órgano contralor por el diputado Jorge Alessandri y por los entonces diputados Sebastián Torrealba y Luciano Cruz-Coke, solicitando un pronunciamiento respecto a eventuales infracciones de la Municipalidad de Santiago a las normas de probidad administrativa y prescidencia política.

Tras conocer el dictamen, el diputado Alessandri señaló que “concurrimos a la Contraloría para denunciar que el municipio de Santiago había cerrado una plaza, había usado sus camiones, su personal, sus escenarios, sus sillas, sus equipos de sonido, iluminación y su infraestructura para promover el movimiento No + AFP. Habían hecho una reunión política, había habido opiniones, básicamente un mal uso de recursos fiscales”.

Agregó que “en ese momento la alcaldesa Iraci Hassler justficó (los hechos), dijo que el municipio siempre hacía este tipo de participaciones. La Contraloría hoy dijo que eso fue ilegal. A través de un dictamen ha dicho que se deben hacer los sumarios correspondientes (...) La Contraloría le ha dicho al municipio de Santiago que actuó fuera de la ley y que destinó recursos fiscales a algo que está prohibido”, destacó el parlamentario UDI.

El dictamen de la Contraloría indica que “en atención a lo expuesto, no resultó procedente que la Municipalidad de Santiago haya dispuesto la utilización de bienes municipales para el desarrollo de la actividad particular en cuestión, por no enmarcarse ello dentro de la ejecución de funciones propias del municipio”.

El texto agrega que, ante este escenario, “se remitirá copia de los antecedentes relacionados con el asunto acá analizado a la Unidad de Personal y Responsabilidad Administrativa de esta Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, con el objeto de que instruya un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales involucrados en la situación”.

Añade que “en lo que concierne al uso de vehículos municipales para el traslado de los bienes muebles facilitados por el municipio para el desarrollo de la actividad en cuestión, la referida Unidad de Personal y Responsabilidad Administrativa deberá, además, instruir el respectivo procedimiento sumarial, en conformidad con lo previsto en el decreto ley N° 799, de 1974″ y que “corresponde que la Municipalidad de Santiago adopte las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, los bienes municipales sólo sean utilizados para el cumplimiento de sus funciones”.