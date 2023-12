Tras derrota en plebiscito: diputado Kaiser acusa a la bancada republicana de marginarlo de comisiones del Congreso

“Fue como un regalo de Navidad”. Con esas palabras describían este jueves en la Cámara de Diputadas y Diputados la decisión del Partido Republicano de apartar de las comisiones legislativas al integrante de la bancada Johannes Kaiser.

La arremetida ocurrió luego de que el legislador anunciara por su canal de YouTube que iba a votar “En contra” en el plebiscito constitucional, a diferencia del resto del partido de José Antonio Kast, que estuvo por el “A favor” de la propuesta de nueva Constitución elaborada por el Consejo.

Según conocedores de la decisión administrativa, Kaiser fue sacado de Defensa y también de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, pero permanecerá en Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

La decisión le fue comunicada durante esta jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y según conocedores del hecho, le fue transmitida por el jefe de bancada de los republicanos, Agustín Romero, quien no contestó los llamados de La Tercera. Este medio pidió una versión formal al comité para conocer los motivos de la decisión, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

El mismo Kaiser fue quien dio a conocer la decisión en la red social X (antes Twitter). “La bancada del Partido Republicano ha decidido separarme de mis comisiones legislativas en el Congreso. Intentaré seguir haciendo mi aporte donde esto sea posible”, escribió.

En su momento, la decisión de Kaiser de votar “En contra” generó repercusión en esa colectividad, debido a que esa tienda ha impuesto una impronta de actuar de forma unánime en todas sus decisiones, y a quienes se salen de la postura oficial se les sanciona.

José Antonio Kast. Foto: Juan Farias / La Tercera.

Por ejemplo, a la diputada Gloria Naveillán, quien perteneció a ese partido, se le marginó de las actividades con el resto de los diputados republicanos luego de que aprobara un retiro de fondos de pensiones, medida a la cual la tienda se había opuesto institucionalmente.

A Naveillán se le prohibió hacer puntos de prensa en común o participar de almuerzos de bancada. Finalmente, terminó renunciando y acusando al partido de ser “una secta”. La diputada, de hecho, comentó la publicación de Kaiser en redes sociales. “La venganza de la secta, no aprenden”, sostuvo.

Otro que se desordenó fue el diputado Gonzalo de la Carrera. Primero se le pidió que renunciara al partido, luego de haber sido el primero en la colectividad en reconocer la derrota de Kast en la segunda vuelta presidencial. Y luego se fue de la bancada por un caso de agresión con otro diputado.

De la Carrera también le respondió la publicación a Kaiser: “Se vengaron, y eso que tú cumpliste tu palabra de no hacer campaña”. Esto, en alusión a que en la tienda se comentaba que si bien no hubo libertad de acción respecto del plebiscito, aquellos militantes que estuvieran por el “En contra” no debían hacer campaña de ningún tipo.

Lo cierto es que Kaiser no hizo campaña y nunca dio una entrevista a un medio tradicional refiriéndose al tema, solo hizo unos comentarios en una transmisión por YouTube.

En republicanos además comentaban que no querían sancionarlo, debido al potencial del diputado, quien tiene 120 mil suscriptores en su canal de YouTube.

El partido tenía en la mira a otros disidentes por el “En contra”, como el senador Rojo Edwards, quien finalmente terminó renunciando a la colectividad.

En la derecha, en todo caso, transmiten que los parlamentarios del sector que estuvieron por el “En contra” causaron un daño al sector, y las directivas de los partidos fueron incapaces de contener a los disidentes. En ese sentido, algunos anticipaban que podrían recibir castigo de algún tipo, como por ejemplo ser enviados al Tribunal Supremo o quitarles sus cupos a la reelección, en el caso de los parlamentarios.

Kaiser tampoco estuvo disponible para consultas de este diario, y algunos cercanos sostenían que por su actitud era difícil que saliera a “pegarle” al partido.

Consultados por la situación del diputado, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, indicó que “es una decisión que tomó la bancada propia de su funcionamiento interno. Como directiva somos respetuosos de las decisiones que puedan tomar en la bancada”.