Partido Republicano aparta a Johannes Kaiser de comisiones legislativas por votar “En contra”

“La bancada del Partido Republicano ha decidido separarme de mis comisiones legislativas en el Congreso. Intentaré seguir haciendo mi aporte donde esto sea posible”. Esa fue la última publicación en la red social X de Johannes Kaiser.

En la interna del partido se comenta que se trata de una represalia por votar de manera contraria a la postura oficial de la tienda, puesto a que a inicios de noviembre, el diputado -quien renunció a la colectividad de Kast en 2021, pero seguía representado al partido en algunas comisiones- señaló a través de su canal de Youtube que votaría “En contra” de la propuesta emanada del Consejo Constitucional, órgano que estaba compuesto en su mayoría por republicanos.

“Por si no quedó claro en mi video, no voy a votar a favor reemplazar la Constitución actual. No voy a hacer campaña, porque mi partido decidió distinto. Pero mi voto personal es en contra”, escribió en su canal llamado El Nacional-Libertario en esa oportunidad.

En su video, el diputado también enfatizó que el proceso constituyente dividió al sector. “El hecho de que exista esta fractura en el sector nos muestra hasta qué punto se trató de hacer el esfuerzo de incluir las inquietudes de gente con otras sensibilidades políticas”, señaló en ese momento.

Kaiser no fue el único que se desmarcó del “A favor”, pues el senador Rojo Edwards también anunció que daría su voto negativo al texto y además de eso, tiempo más tarde presentó su renuncia al partido.

El apoyo de los exrepublicanos

Las reacciones del post de Kaiser no tardaron en llegar. Gonzalo De La Carrera y Gloria Naveillan, ambos exmilitantes del Partido Republicano, ahora parlamentarios independientes, respaldaron a su excompañero de bancada.

“Se vengaron a pesar que tú cumpliste tu palabra de NO hacer campaña por el #EnContra. Que te sirva de aprendizaje que la palabra de Kast vale hongo. Te aplicaron el fascismo de la secta. Eres lejos el mejor diputado del Congreso. Te echamos mucho de menos defendiendo las ideas de libertad en la campaña”, escribió De La Carrera en X.

En la misma tecla, la diputada Gloria Naveillan comentó: “La venganza de la secta, no aprenden”.