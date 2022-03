Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana proclamará a Felipe Delpin como nuevo presidente de la colectividad

El Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana (DC) comunicó este viernes que proclamará a Felipe Delpin como nuevo presidente de la colectividad.

El pasado 13 de marzo el alcalde de La Granja (Lista 1) se impuso en la segunda vuelta de las elecciones nacionales internas del partido a la diputada Joanna Pérez (Lista 2) con el el 51,3% de los sufragios, lo que se tradujo en una diferencia de tan solo 300 votos.

Cuatro días después de los comicios la lista de Pérez presentó un documento para impugnar la elección. ¿La razón? Un posible caso de fraude electoral.

En el documento presentado ante el TS se denunció “posibles suplantaciones de identidad de votantes, urna móvil y mesas no constituidas o que funcionaron menos tiempo que el reglamentario”. Las que se habrían cometido principalmente en las comunas de Vallenar, Freirina, Huasco y Yungay.

Además se aseguró que en algunas comunas las mesas de votación habrían funcionado solo un par de horas o que cerraron antes del plazo establecido. Así, el texto planteó que en 26 comunas se habrían registrado irregularidades, lo que involucra a 432 militantes.

Pero dicha reclamación fue desechada por el TS, junto a otra que también se presentó contra el proceso eleccionario.

“El Tribunal Supremo revisó las dos impugnaciones que se presentaron, que contienen una serie de alegaciones de distintas comunas y situaciones. Se revisó cada una de ellas, cada uno de los detalles de las reclamaciones que existían y en definitiva hemos concluido que existen dos temas: uno las alegaciones que podrían incidir en el resultado electoral y dos las denuncias que se refieren a temas estrictamente disciplinarios”, explicó el presidente del Tribunal Supremo de la DC, Andrés Parra.

“En las reclamaciones no encontramos elementos que puedan afectar el resultado electoral- como establece la norma- y en cuento a otras alegaciones no puede declararse la nulidad, ni disponerse nuevas elecciones, porque son casos que tienen que ver con denuncias disciplinarias; por lo tanto, el Tribunal Supremo, resolvió que debe ser proclamado Felipe Delpin, porque no se alteraron los resultados que se dieron a conocer el día domingo, sin perjuicio de eso el Tribunal Supremo abrirá causas disciplinarias en casi todas las denuncias que se hicieron en estas materias”, concluyó.

El fallo final -que se encuentra en redacción- será dado a conocer el próximo lunes.