“Un insulto a los chilenos”: gobierno envía carta a Congreso estadounidense contra senador que planteó vínculo de Hezbollah y Chile

El embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, informó la mañana de este miércoles que el gobierno envió una carta al Congreso de Estados Unidos en contra de un senador republicano que planteó vínculos entre Hezbollah y nuestro país.

Las declaraciones fueron emitidas por el parlamentario Marco Rubio, el pasado jueves 11 de abril, ante el subcomité de Relaciones Exteriores de Senado de Estados Unidos. “Creo que tenemos sanciones a las empresas dirigidas por Hezbollah con sede en Chile. Pero Chile se ha abstenido de designar a Hezbollah como organización terrorista. ¿Creemos que están haciendo lo suficiente para reprimir las operaciones de Hezbollah en el país? y ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué les estamos comunicando sobre lo que esperamos que hagan?”, dijo en la instancia.

Sin embargo, los dichos de Rubio fueron contradichas por el subsecretario adjunto para América Latina y el Caribe del Departamento de Estado, Mark Wells. “El Presidente Boric ha sido un firme defensor de las cuestiones de derechos humanos en todo el mundo. Tiene una población musulmana bastante grande allí que habla con respecto a cuestiones relativas a Israel”, expresó.

En diálogo con Radio Infinita, en esta jornada el embajador Valdés confirmó que fue él quien envió de manera formal la misiva contra el legislador republicano.

“Yo ayer dirigí una carta al senador Tim Kaine, presidente del comité que se dedica a los temas del terrorismo en el hemisferio occidental y de la seguridad civil y de los derechos humanos y de otros temas como los temas de mujer y democracia. Que es el presidente de la comisión donde habló el senador Rubio, para decirle que en realidad la referencia que el senador Rubio hace a Chile, con todo respeto, los declaraciones del senador Rubio carecen de cualquier base de hecho y son seriamente engañosas”, reveló.

En esa misma línea, el representante diplomático dijo que Rubio afirmó “que Chile había recibido castigos de Estados Unidos por tener empresas que eran dirigidas por Hezbollah. Eso es una situación que no se ha dado nunca en nuestra historia. Por lo tanto, no tiene ninguna base real. El senador Rubio dijo después que quería saber qué hacían los chilenos contra las empresas que manejaba Hezbollah en Chile. No existe ninguna empresa que maneje Hezbollah en Chile. Por lo tanto, ese tipo de declaraciones carecen de valor desde el punto de vista nuestro”.

“Y además, cuando se refiere al Presidente Boric diciendo que ha sido crítico de Israel y que esto podría favorecer la expansión de Hezbollah en Chile, yo lo he calificado en la carta de un insulto a los chilenos y de una falta de respeto de una democracia a otra que tiene una historia de trabajo conjunto muy desarrollada”.

De acuerdo a Valdés, antes de enviar la carta tomó contacto con la Policía de Investigaciones (PDI) para asesorarse: “Me señalaron no solamente que era así, sino que trabajaban permanentemente con el FBI y el FBI jamás había manifestado ninguna preocupación por este tema en este momento”.

“Entonces, la verdad es que nosotros no podemos dejar de reaccionar sin molestia ante una serie de afirmaciones que, en realidad, carecen de base”, enfatizó.