Vallejo dice que eventual “tercera vía” al plebiscito de salida “no está sobre la mesa por parte del gobierno”: “Nos interesa que este proceso constituyente tenga certeza jurídica”

El proyecto de la nueva Constitución que se está trabajando en la Convención Constitucional, deberá ser ratificado por la ciudadanía en un referéndum que contempla dos opciones en la papeleta: Apruebo o Rechazo.

Sin embargo, una tercera vía o alternativa a las opciones que entrega el plebiscito de salida es lo que se han planteado algunos sectores políticos -tanto de parlamentarios como convencionales- últimamente, ya que, tal como detalló La Tercera, quienes consideran que rechazar sería la opción más viable, proponer un “rechazo a secas” tendría un costo político, pensando además en que en el plebiscito de octubre de 2020, más del 70% optó por cambiar la actual Carta Fundamental.

Tras la reapertura del debate, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó la discusión este lunes desde La Moneda.

Luego de finalizar una reunión con el comité político, la titular de la Segegob aclaró que “no está sobre la mesa por parte del gobierno, o no se ha puesto como antecedente certero, de que haya una solicitud de tercera vía, más que especulaciones de posibles sugerencias que se enfrentan a un problema importante que es desde la certeza jurídica”.

“Nos interesa que este proceso constituyente tenga certeza jurídica”, agregó.

Además, expresó que desde La Moneda “entendemos que se están haciendo los esfuerzos para llegar a una propuesta más acordada y por eso el rechazo a las propuestas que llegaron inicialmente”, haciendo alusión al acuerdo de rechazo en el Pleno de la Convención a la mayoría del contenido del informe de la comisión de Sistema Político, una votación que se llevó a cabo el viernes 18 de marzo.

La ministra de la Segegob también apuntó a que -para la actual administración- es “importante que este proceso sea acompañado por parte del gobierno” y aseguró que “esos diálogos están generándose por parte del ministro secretario general de la Presidencia (Giorgio Jackson)”.

Además, insistió en que “entendemos que estamos todavía en la discusión de contenidos, y que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que nuestro país llegue a un acuerdo en materia de sistema político, derechos fundamentales, que nos represente a todos y todas”.

La opción de una “tercera vía” fue una de las preguntas que la Comisión de Venecia tuvo que responder en su informe final publicado el viernes pasado. Tras la interrogante, el órgano consultivo del Consejo de Europa planteó que “las reglas sobre el plebiscito son actualmente claras y se han dado a conocer a los ciudadanos y los actores políticos”, por lo que “cambiar estas reglas correría el riesgo de trasgredir el principio de seguridad jurídica”.

Sin embargo, indicaron que la comisión “reconoce que casi todas las personas con las que ha consultado -en una amplia gama del espectro político chileno- reconocen que debe haber algún tipo de cambio constitucional serio en Chile, basado en el consenso más amplio posible entre los chilenos”.

En ese marco, en caso de ofrecerse una tercera opción, estiman que “esta debería ser a través de los compromisos políticos de los actores políticos relevantes, para llevar a cabo una genuina reforma después del plebiscito, en lugar de cambiar los términos del proceso de revisión formal en esta etapa”.

Vicepresidente de la Convención: “En esta recta final no es conducente pensar, innovar o modificar esta papeleta”

La discusión por una “tercera vía” o alternativa a las opciones contempladas en el plebiscito de salida, también llegó hasta la mesa directiva de la Convención Constitucional.

A mediodía de este lunes, una hora antes de la vocería de la ministra Vallejo, el vicepresidente del órgano redactor, Gaspar Domínguez, fue consultado sobre la postura de la testera respecto a la posibilidad de incorporar otra alternativa en el referéndum constitucional. Pero, a su juicio, “las reglas de este proceso constituyente están y han estado claras”.

“El plebiscito de salida tiene dos opciones, Apruebo o Rechazo, y francamente a mí me parece que en esta recta final no es conducente pensar, innovar o modificar esta papeleta”, expresó, y apuntó a la conclusión planteada en el informe final de la Comisión de Venecia.

“La Comisión de Venecia fue explícita, clara, tajante y taxativa, en responder que eso era una mala idea, que no lo recomendaban, que no era recomendable y que en el caso de que se quisiera pensar en alguna modificación, como cualquiera por cierto, esto debía ser conversado ampliamente, pero la recomendación de la comisión es no hacerlo”, precisó.