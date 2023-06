Vallejo por blindaje de Boric a autoridades del Maule: “Cuando todos son culpables, nadie es responsable”

Luego de que La Tercera revelara que la Fiscalía inició una investigación penal por presuntas irregularidades en la suscripción de convenios entre la ONG Urbanismo Social y la Seremi de Vivienda del Maule, el Presidente Gabriel Boric salió a respaldar a las autoridades regionales y blindó, en específico a la delegada del Biobío, Daniela Dresdner, y al seremi Rodrigo Hernández.

Las declaraciones de Boric recibieron críticas de la oposición, pues se leyeron como un giro respecto su postura inicial cuando recién estalló el caso Democracia Viva en Antofagasta, apuntando que no pondría “las manos al fuego por nadie”.

Al respecto, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, respaldó las palabras del Mandatario y descartó que se trate de un “blindaje” a las autoridades regionales.

“Acá no hay ningún giro ni nada y tampoco se trata de blindar, eso no es una palabra que ha usado el Presidente. No hay un blindaje, el Presidente lo que ha dicho es que no podemos hacer pagar justos por pecadores y, en segundo lugar, cuando empezamos a señalar que todos deben renunciar o que toda fundación es una institución corrompida, es porque al final diluimos las responsabilidades políticas”, argumentó Vallejo.

Las palabras de la ministra vocera fueron en la misma dirección del Mandatario, quien este jueves señaló que se debía diferenciar a quiénes son realmente responsables y a quienes no, para evitar “meter a todos al mismo saco”.

“La justicia, por su parte, tendrá que cumplir su labor y nosotros estamos llanos a colaborar y no solamente llanos, tenemos la obligación de colaborar. Porque a mí, como Presidente de la República, me interesa que la gente confíe en las instituciones y yo por lo menos voy a hacer todos los esfuerzos para que mejore esta situación y que los casos que se han develado no se vuelvan a repetir al interior del Estado”, sostuvo el Presidente.

En ese sentido, la ministra Vallejo enfatizó que “cuando todos son culpables, nadie es responsable y no podemos caer en eso. El Presidente ha establecido las responsabilidades políticas donde cree que las ha habido, según la información que se ha entregado de parte de un ministerio que ha trabajado intensamente por tener un comité investigador que se ha trasladado a la zona”.