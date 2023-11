Camila Vallejo responde a la oposición tras nuevos cuestionamientos por lío de platas: “Es meramente una utilización política”

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), salió este lunes al paso de los nuevos cuestionamientos de la oposición por el caso de irregularidades en las transferencias del Estado, luego de que, tras la entrevista que la diputada Catalina Pérez (RD) concedió a La Tercera este domingo, se volvieran a instalar dudas acerca de la fecha exacta en que La Moneda se enteró por primera vez de las denuncias sobre Democracia Viva, fundación a cargo de la expareja de la diputada, Daniel Andrade.

En la entrevista, la parlamentaria -una de las principales figuras en el caso que involucra a la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta- afirmó que se contactó con el entonces presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, y con la otrora subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, para informarles del caso durante la primera semana de junio, es decir, antes de que el caso estallara públicamente, el 16 de ese mes.

“La primera semana de junio, cuando me llega la información, inmediatamente me comunico con autoridades de partido y de gobierno y le pido a mi equipo que recurra a Contraloría. Luego esto se conoce públicamente la semana siguiente. Yo siempre lo comuniqué todo al partido, todo lo que yo iba sabiendo lo iba comunicando. Nunca guardé información para mí”, dijo Pérez a La Tercera.

Sin embargo, a juicio de la ministra vocera, los antecedentes entregados por la diputada Pérez no representan “ninguna información nueva”.

“No hay ninguna información nueva respecto a la cronología de los hechos. No hay ninguna. Entonces, levantar polémicas de vez en vez por una entrevista que es la interpretación o la perspectiva de, es parte del debate público. Pero no hay ninguna información nueva, así que si alguien quiere utilizar esto para levantar sospechas y decir que hay nuevos antecedentes cuando no los hay y seguir levantando un manto de dudas, es meramente una utilización política de esto”, cuestionó Vallejo.

Y reforzó el punto: “Yo quiero que alguien me diga cuál es el nuevo antecedente que determina un cambio en la cronología de los hechos que ha expuesto el gobierno desde el primer momento. Ninguno. Si para levantar polémica tenemos mucho”.

Tras el reflote del caso que complica a La Moneda desde hace cinco meses, la oposición activó nuevamente una ofensiva y, al menos desde republicanos, no descartan presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).

“Está claro. Todos sabían y nadie hizo nada”, dijo José Antonio Kast por la red social X.

El timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, en tanto señaló que “cuando se empieza a saber que en enero existía rumores, eso quiere decir que inequívocamente que todos sabían, y que si uno empieza a revisar las declaraciones del presidente de RD, durante mucho tiempo jugaron a la defensiva”.