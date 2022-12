Vivanco reconoce reunión privada en su casa con uno de los integrantes en la quina para fiscal nacional: “Nunca se planteó el tema de si alguien iba a ser o no candidato”

Un nuevo antecedente en el marco de la elección de un nuevo fiscal nacional para el Ministerio Público se conoció en las últimas horas. En la previa a que el pleno de la Corte Suprema se reuniera para definir los dos nombres que completarán la quina que será enviada al Presidente de la República, Gabriel Boric, para que escoja uno de ellos y lo proponga al Senado, se conoció una nueva reunión que involucra a supremos con un postulante al cargo de fiscal nacional.

Se trata del fiscal de Aysén, Carlos Palma, quien ya forma parte de la quina tras haber obtenido siete votos durante la primera confección de candidato para fiscal nacional, donde Boric optó por José Morales, quien finalmente no obtuvo los 2/3 necesarios en el Senado para ser ratificado en el cargo.

Así lo dio a conocer la ministra vocera del Máximo Tribunal, Ángela Vivanco en diálogo con CNN Chile. “A uno de los candidatos, que es don Carlos Palma, yo lo conozco desde abril, mayo que yo fui a Coyhaique y que tuvo la gentileza de invitarme a un seminario del Ministerio Público. Entonces quedamos en muy buen pie, una persona muy agradable y de acuerdo a eso, me dijo que vendría a Santiago en mayo y cuando vino, efectivamente yo lo invité a mi casa y hubo una comida en mi casa el 12 de mayo”, explicó la ministra, quien en la primera elección de quina, uno de sus tres votos fue por Palma.

Vivanco aseguró que en el encuentro, que contó con la presencia de otros cuatro ministros de la Corte Suprema, además del exfiscal Manuel Guerra “faltaban 5 meses todavía para que cesara Jorge Abbott y nunca se planteó el tema de si alguien iba a ser o no candidato. Porque más bien en ese tiempo estábamos preocupados de todo lo que era la Convención Constitucional”.

La ministra vocera fue enfática en señalar que la cita no se realizó “como planteamiento de campaña, porque creo que ni siquiera él tenía planificado ser candidato o decidido el tema (...) Por lo menos él no lo dijo ni tampoco me lo dijo a mí”.

Sobre los Supremos que fueron parte de la instancia, Vivanco evitó dar nombres. “No quisiera mencionar nombres en este caso, porque como se trató de una comida privada y no de una comida que tuviera ninguna connotación pública, me resulta poco agradable estar diciendo ‘mire estas personas estuvieron en mi casa’. Ninguno fue invitado con propósito de campaña”. Y confirmó que Guerra fue porque “se conocía de antes con el señor Palma y que es amigo nuestro desde antes”.

El exfiscal Manuel Guerra al ser consultado por La Tercera sobre la reunión privada indicó que “asistí, fui invitado por la ministra Vivanco y su marido a una comida que era más bien de carácter social. Participaron varias personas y no se trató el tema de las candidaturas a la Fiscalía Nacional. Había otros ministros y otras personas que no forman parte del Poder Judicial. Fue algo social, porque por lo demás, entiendo que en ese momento Carlos Palma no había declarado ninguna candidatura”.

Durante este lunes, la misma Vivanco dio a conocer que sostuvo reuniones con dos candidatas a la Fiscalía Nacional en la previa a la votación del Máximo Tribunal para definir la quina enviada a Boric. Los encuentros fueron con Marta Herrera, la jefa Anticorrupción del Ministerio Público y con la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.