“Cuenta con todo nuestro respaldo y confianza”: presidente de RD defiende a Jackson y realiza dura crítica a exseremi

El presidente de Revolución Democrática (RD), senador Juan Ignacio Latorre salió este martes a defender al ministro de Desarrollo Social -y militante de su partido- Giorgio Jackson ante la polémica surgida por la salida de la exseremi metropolitana Patricia Hidalgo (PPD).

La salida de la exautoridad se dio el pasado 30 de noviembre cuando desde la cartera liderada por Jackson se informó que se le pidió la renuncia. Pero unos días después Hidalgo realizó una serie de acusaciones en una entrevista con Radio Biobío, donde acusó que fue “presionada” por parte de personeros de gobierno para aprobar diversos proyectos con los que ella no estaba de acuerdo y sobre los cuales “tenía “algunos cuestionamientos técnicos”.

Sin embargo, desde Desarrollo Social salieron a aclarar que la razón que los llevó a sacarla del cargo era otra: “La decisión de solicitarle la renuncia se debe a la causal de pérdida de confianza, lo que fue motivado por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias”, indicaron, esto frente a una presunta violación de una menor en el marco del Programa Calle, dependiente de la cartera.

Al respecto, Latorre indicó que Hidalgo “estará en su derecho de presentar querellas, me parece que está muy sola en esto, no tiene respaldo político”. Y agregó que “creo que la vieron por ahí en una junta de firmas con el Partido Demócrata. No sé si ella sigue o renunció a la militancia del PPD”.

En esa línea el senador indicó que “este es un cargo de confianza y cuando se pierde la confianza, por las razones que ha dicho el Ministerio de Desarrollo Social, ese cargo, perfectamente se puede remover y eso ocurre en todos los gobiernos. Y nosotros hemos dicho que no vamos a amparar situaciones que estén transgrediendo de alguna manera las orientaciones políticas del gobierno”.

“Es un cargo de confianza política, por tanto cuando se transgrede esa confianza, el gobierno tiene todo el derecho de removerla. Si ella se quiere querellar, que se querelle, creo que no va a tener ningún futuro aquello y me parece de muy mala leche la manera como ella está saliendo públicamente en esto contra el gobierno. Creo que le hace daño al gobierno. Y el ministro Jackson tiene todo nuestro respaldo y toda nuestra confianza”, agregó.

En esa línea, el timonel del RD afirmó que Jackson “lleva poco tiempo en el Ministerio de Desarrollo Social, creemos que ha tenido un buen desempeño, mucho trabajo en terreno”.

Desde el gobierno también han salido a rechazar las acusaciones de Hidalgo y a respaldar la decisión de la cartera liderada por Jackson. Este martes, por segundo día consecutivo, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo se refirió al tema.

“La razón de su desvinculación dice relación con el no proceder a presentar denuncia frente al conocimiento de un presunto caso de violación, eso es lo que ha comunicado el Ministerio de Desarrollo Social (...). Nada tiene que ver lo que ella (Hidalgo) ha señalado respecto al tema de las votaciones en distintas circunstancias que tiene que ver además con el cumplimiento de sus funciones y obligaciones como funcionaria pública en el marco de lo que establece ley, las razones fueron de público conocimiento”, aseguró.