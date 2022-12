“No ejercí absolutamente ninguna presión”: ministro Jackson aclara salida de exseremi de Desarrollo Social

Tras la salida de Patricia Hidalgo, exseremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, el ministro Giorgio Jackson, explicó a Mega Noticias que la solicitud de renuncia no tenía relación con lo indicado por ella, el pasado sábado a Bío Bío.

Tras una entrevista que dio Bío Bío, la exseremi de Desarrollo Social, en donde afirmó que en diversas ocasiones fue presionada por parte del Gobierno para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo y en los que tenía algunos cuestionamientos técnico.

Luego de las afimraciones de Hidalgo el Ministerio de Desarrollo Social comunicó que “La decisión de solicitarle la renuncia se debe a la causal de pérdida de confianza, lo que fue motivado por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias-cuestion que es obligación de toda autoridad política y funcionario público, ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle ubicado en la Región Metropolitana”.

A su vez, el ministro Jackson afirmó en entrevista con Mega que él le había solicitado la renuncia por “una situación muy sensible en un programa de calle en la Región Metropolitana que involucró la presunta violación de una niña y, por lo tanto, al iniciarse los protocolos uno lo que espera es que apenas eso se ponga en conocimiento de alguna autoridad regional lo primero que se haga es informarle al ministro, levantar todas las alertas rojas y decir: esto hay que abordarlo inmediatamente y tomarlo como la prioridad número uno”.

Por aquella razón explicó además que “como las personas involucradas en el presunto delito habían egresado de los programas calle, es decir, ya no estaban en las residencias cuando se les fue a ver, ella se desentendió del tema formalmente, diciendo que no le competía a ella sino a la Oficina Nacional y eso generó la pérdida de confianza para asumir el cargo” adirmó.

Giorgio Jackson también desmintió los dicho de Hidalgo quien afirmó que había arecibido presiones por parte del gobierno por “presiones indebidas”. Sobre ese punto destacó que “yo al menos no ejercí absolutamente ninguna presión, nunca. Lo único que sé es que esa no fue la razón por la cual se le solicitó la renuncia porque yo mismo se la solicité en persona y yo le dije que la razón fue la otra”.

Por último el Ministro de Desarrollo Socia,l informó que instruyó un sumario en el mismo instante en que se enteró del hecho ocurrido. Además explicó que enviaron ”una denuncia a la Fiscalía Centro Norte, me contacté con el fiscal Armendaris con quien estamos coordinando una reunión a comienzos de la próxima semana porque es un tema sumamente sensible y estamos haciendo lo posible para que no se repita” sostuvo.