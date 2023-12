Vocera del ‘En contra’ defiende irrupción de Bachelet ad portas del plebiscito: “Es una falta de respeto que la traten de mentirosa”

El viernes pasado la expresidenta Michelle Bachelet protagonizó un video -publicado por el Partido Socialista (PS)- que será parte de la franja televisiva del ‘En contra’, en donde insistió en que la propuesta constitucional perjudicaría, a su juicio, los derechos de las mujeres. Así lo había manifestado también días antes: primero, en una actividad en la Universidad de Chile y, luego, a través de una carta que firmó junto a otras 62 académicas y autoridades.

En ese contexto, la vocera del ‘En contra’ y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), se refirió a las críticas que ha recibido la exmandataria por sus dichos y su aparición en la instancia propagandística, defendiendo que “ella es una líder y los líderes buscan, por supuesto, influir en la ciudadanía”.

“Y yo creo que ella lo ha logrado, porque finalmente lo que hace es contarle a la gente de manera muy práctica, con ejemplos muy concretos, respecto de los riesgos que representa esa propuesta de texto constitucional”, añadió en diálogo con Radio Agricultura. En concreto, Bachelet ha advertido que con la propuesta de nueva Carta Magna la “despenalización del aborto en tres causales podría ser declarada inconstitucional”, que “no se reconoce el principio de igualdad salarial” y que los “delitos que sufrimos las mujeres son considerados menos importantes”.

Un día después de la aparición de la exjefa de Estado en el video en cuestión, el grupo denominado ‘Mujeres A Favor de Chile’ acusó “desinformación” y aseguró que el texto constitucional no pone en riesgo la ley de aborto en tres causales. “Ante las mentiras, no nos quedaremos calladas. Votando ‘A favor’ se avanza en los derechos de las mujeres, no se retrocede ni un poco”, arremetió el sábado la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Respecto a estas acusaciones, Leitao respondió que “los únicos que han mentido han sido los de la campaña del ‘A favor’, y la única división es la que crearon los que escribieron este texto, que representa solo a un grupo, a un sector político de nuestro país y que no se ha aprendido nada del proceso anterior respecto de que no fuera una constitución o un texto partisano y la verdad es que sí lo es”.

“Yo entiendo la desesperación de algunos de que se involucren líderes que tienen incidencia en la ciudadanía; es una falta de respeto, además, que la traten de mentirosa”, agregó.

La vocera del ‘En contra’ llamó a hacer “un debate de ideas”, puesto que “cuando uno tilda a las personas con determinados adjetivos, lo único que hace es bajar el nivel del debate”. En ese sentido, cuestionó: “¿Por qué va a ser mentirosa? ¿Por qué va a ser mentir decir que esta en riesgo la ley Papito Corazón o la ley de aborto en tres causales? La verdad es que existen todos los antecedentes para pensarlo y asegurar que eso está en riesgo”.