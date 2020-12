Vocero y la posibilidad de veto a aspectos del segundo retiro del 10%: “No he escuchado eso en ninguno de los análisis en los que he estado”

El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que esta fue una “buena semana para el gobierno” en el ámbito legislativo, tras la aprobación de proyectos como la iniciativa impulsado por el Ejecutivo que permite un segundo retiro de un porcentaje de los fondos de AFP, la Ley de Migraciones y la reforma que facilita la inscripción de candidaturas independientes.

Respecto al proyecto del 10%, y la posibilidad de que el gobierno presente un veto en aspectos como el retiro forzoso de los deudores de pensiones alimenticias o el reintegro de los fondos de AFP -que finalmente no fue aprobado- el vocero contestó a Radio Infinita: “No he escuchado eso en ninguno de los análisis en los que he estado, obviamente quien ha llevado la conversación permanente ha sido el ministro (Cristián) Monckeberg con el ministro (Ignacio) Briones y la ministra (María José) Zaldívar”.

Más tarde volvió a insistir en que “no he escuchado en ninguno de los análisis que se esté pensando en hacer un veto”.

Consultado si esto podría considerarse una “afrenta” al Congreso, Bellolio aseguró que “no creo que ocupar una atribución del gobierno significa una afrenta para alguien”.

Durante la mañana, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, también valoró la aprobación de la iniciativa: “Se dio una buena discusión en el congreso y hoy día ya es ley de la República”, dijo en un punto de prensa celebrado esta mañana.

“Lo importante es que siendo ley, sacarla adelante prontamente para que se inicie todo este proceso de plazos, etc, que permitan a las familias, quienes decidan hacerlo, poder retirar su recurso”, agregó el ministro.

Requerimiento al TC: “Tenemos la convicción de que se cerrará la trampa constitucional”

En tanto, sobre el requerimiento que el Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional para que ese organismo se pronuncie sobre el apego a la Carta Fundamental del proyecto de segundo retiro de fondos de AFP impulsado por la oposición, el ministro dijo que “cuando uno va al TC no puede tener la certeza de que va a ganar, pero si tiene que tener la convicción de que va a ganar y eso es lo que nosotros tenemos”.

“No tenemos cómo asegura que se va a fallar a favor, pero si la convicción de que se cerrará esa trampa constitucional que algunos no han querido cerrar”, expresó.

Renuncia de Vidal y Castillo a RD: “Es el Frente Amplio el que pierde muchísimo”

Bellolio además lamentó la renuncia de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo a Revolución Democrática. “Ellos le entregan sensatez, realismo al Frente Amplio”, dijo refiriéndose también al anuncio del Partido Liberal que se encuentra evaluando su permanencia en la coalición.

Respecto a Vidal, el ministro expresó que “a título personal, creo que es una persona con convicciones profundas. Es un demócrata que va por delante y que entonces termina tomando esta decisión de salir de Revolución Democrática, es RD el que pierde mucho y al mismo tiempo es el Frente Amplio el que pierde muchísimo”.

A su juicio, con esto quedan en el Frente Amplio “aquellos que son nostálgicos del pasado (...) no quedan aquellos que están disponibles a dirigir el camino, aquellos que por convicción están dispuestos a ganarse una pequeña reprimenda en Twitter y esto es lo difícil en estos días en la política donde uno necesita personas con convicciones de distintas partes para construir juntos un camino común”.