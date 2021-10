11 grandes ofertas de esta semana: parlantes, Smart TVs y lavadoras

Audífonos Logitech G433 - 42%

Según la revista PC Mag, estos audífonos tienen una buena relación precio/calidad, aunque su nivel de sonido deja algunas cosas que desear, como sus niveles de bajo. Lo mejor parece ser su peso —menos de 300 gr— y su diseño, que permite usarlos por largo rato sin molestias. También su resistente cable y la capacidad de su micrófono, que además es desmontable. Precio anterior: $69.990.

Parlante inalámbrico Marley No Bounds Sport - 30%

El legado de Bob Marley sigue siendo explotado por su amplia prole, ya sea cantando sus covers por el mundo, vendiendo café con leche o con una marca de artículos de audio. A pesar de los prejuicios, y sin ser de alta gama, los audífonos y parlantes Marley parecen estar a la altura, con precios razonables y sonidos robustos, además de una marcada preocupación por la sustentabilidad. Considerando la rebaja —y que en Amazon lo califican con 4.4 estrellas—, no es mala opción apostar por este modelo. Esperemos que, como cantaba Bob, “every little things is gonna be alright”. Precio normal: $99.990.

Smart TV Samsung LED Ultra HD 60′' AU7000 - 30%

Sesenta pulgadas tiene esta pantalla LED de Samsung, un modelo del 2021 con un precio del 2019. Tiene definición 4K y Ultra HD, es fácilmente conectable a notebooks, tablets y celulares, y su diseño híper delgado ocupa muy poco espacio. Con este descuento —solo para Tarjeta Líder BCI, con otro medio de pago queda en $419.990— es una gran oportunidad de mejorar la TV. Precio anterior: $499.990.

Smartphone Moto G20 4 GB - 33%

Difícilmente se pueda encontrar hoy un smartphone con 90 Hz de tasa de refresco en la pantalla —lo que le entrega una buena velocidad de movimiento— y 48 MP en sus cámaras de foto a este precio tan bajo. Si bien es un modelo de gama media algo cuestionado por los especialistas, es un celular del año que rendirá bastante bien considerando el valor que tiene hoy. Precio normal: $179.990.

Chromebook Acer 15,6′' Intel Celeron 4GB RAM 32 GB SSD - 31%

¿Todavía no sabes lo que es un Chromebook? En este artículo lo explicamos bien y acá mismo lo resumimos: son ligeros notebooks con un sistema operativo de Google, diseñados para un uso básico —teletrabajo y estudios— y con almacenamiento en la nube. No es el mejor momento para confiarle nuestra info a la megaempresa del buscador, pero será un buen aliado si cuentas con poco presupuesto y muchas necesidades digitales. Precio anterior: $189.990.

Videojuego Uncharted 4 (PS4) - 30%

La última entrega de una de las sagas más exitosas de PlayStation hoy tiene precio de saldo. Ha sido tan popular que quizá nadie que tenga una PS4 no lo ha jugado ya, pero si tu ostracismo te impidió conocer la historia del famoso cazatesoros Nathan Drake —cuya calificación en Metacritic es de 93/100—, este es el mejor momento. Precio anterior: $19.990.

Router Huawei WiFi WS5200 Dual Core - 50%

La mayoría de las veces, los problemas de internet en casa no tienen que ver tanto con la fuente que provee la conexión como del módem y router que tienes instalado. Los que entregan las compañías son casi siempre débiles y para mejorar la experiencia no queda mucho más que invertir en uno potente. Como este de Huawei, con una CPU de 800 Mhz, un algoritmo que se adapta a su entorno y una probada capacidad de atravesar las paredes con la señal. Precio anterior: $59.990.

Parlante asistente de voz Google Nest Mini - 54%

Si te parece atractiva la idea de hacer funcionar las cosas de tu casa dándoles órdenes, entonces deberías adquirir uno de estos aparatitos, que además de ser parlantes, se conectan a internet y tienen un micrófono. A través de él —y si los objetos son compatibles— puedes controlar el computador, la TV, la aspiradora robot y hasta el refrigerador. Precio normal: $32.990.

Horno eléctrico para pizza Easyways 30 cm - 40%

Hace poco dimos los consejos para hacer una interesante pizza en casa. Pero una de las principales dificultades estaba en el horneado, ya que las cocinas domésticas no llegan a las temperaturas que se alcanzan en los restaurantes. Para los pizzaiolos acá hay una solución: un artefacto eléctrico que alcanza los 400º, diseñado para recibir pizzas de hasta 30 cm. Precio anterior: $149.990.

Hervidor Marmicoc MA 6710 1,5 litros - 40%

Típico que te dan ganas de tomarte un té, pones el hervidor, esperas a que el agua se caliente, alguien te llama por teléfono, luego revisas un correo, después solucionas una emergencia y media hora después, cuando el agua ya está tibia, recuerdas tus ganas de tomar té. Este hervidor Marmicoc ha llegado en tu ayuda, ya que no solo hierve el agua sino que además funciona como termo, manteniéndola caliente por más tiempo. Precio anterior: $27.990.

Lavadora Midea MLS-080BE04N 8 kg - 38%

Una lavadora sencilla pero confiable, con alta eficiencia energética, una capacidad que alcanza para una familia de cuatro y un precio insuperable. 13 de 18 comentarios en La Polar le dieron 5 estrellas, valorando su poco ruido y su fácil uso. Precio anterior: $179.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 29 de octubre de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.