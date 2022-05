11 libros para regalar – o autoregalarse– en este Día de la Madre

“Madre mía, en el sueño / ando por paisajes cardenosos: / un monte negro que se contornea / siempre, para alcanzar el otro monte / y en el que sigue estás tú vagamente, / pero siempre hay otro monte redondo / que circundar, para pagar el paso / al monte de tu gozo y de mi gozo (...)”, versa Gabriela Mistral, en su poema Fuga.

Acaso queramos regalar a nuestras madres y/o cuidadoras – que son como madres– un espacio de fuga del peso existencial o, bien, de sus quehaceres diarios que, entre pausa y pausa, tienen adherido nuestro nombre. Qué mejor que un libro, para ello. Y qué mejor que gente que sabe para recomendarlo. Pusimos temática libre, para no caer nuevamente en la dinámica de elegir tramas que abordan la maternidad, como hicimos el año pasado. Aún así, “la madre” se asoma como el sol en una que otra obra mencionada, con esa luz que guía y la sombra que persigue, con el calor de su presencia y el frío que viene cuando se ausenta. Pero también, aparecen otras temáticas que rozan su figura desde la individualidad o colectivo, como el ser mujer, el sobrevivir al ritmo frenético del día a día, a la violencia, a los malos tratos, o los escapes propios que ofrece la noche y el baile, cuando no se puede dormir. He aquí los recomendados, libros y ensayos, publicados desde 2019:

Hacer la noche, de Constanza Michelson (Paidós, 2022)

Un libro de ensayos que le hace frente a la proeza diaria de dormir, es el que recomienda la escritora y editora nacional María Paz Rodríguez, autora, entre otros títulos, de ‘Mala Madre’ – recomendado el año pasado, por la música local Francisca Straube. En Hacer la noche, la psicóloga clínica y escritora Constanza Michelson “intenta explicar la idea insomnio y de oscuridad, en una era de ansiolíticos y pastillas para dormir y ‘sedar’ todo eso que molesta”, introduce Rodríguez, quien declara haber leído todos los libros de especialista en salud mental.

Rodríguez dice que en estos ensayos, además, Michelson “hace un análisis de la contingencia social y política, para develar el concepto de ‘sombra’, en términos del psicoanálisis; instalando preguntas y las discusiones que vienen, a propósito de los tiempos raros que estamos viviendo”.

Guía sobre el arte de perderse, de Rebecca Solnit (Capitán Swing Libros, 2020)

Si la idea es ayudar a la madre a perderse un rato en los bosques frondosos que ofrecen las letras, la segunda recomendación de María Paz Rodríguez parece ser una gran alternativa. En este libro de ensayos de la escritora estadounidense Rebeca Solnit – de quien Rodríguez se declara admiradora–, nos adentramos en la aventura de extraviarse y abrazar lo desconocido. “Para ella, perdernos nos conecta directamente con la creación. Ya sea en un paisaje, en una música, en una conversación, perdernos es transitar en otras dimensiones de lo humano”, describe Rodríguez.

Panza de Burro, de Andrea Abreu (Kindberg, 2022)

El descubrimiento del mundo y del deseo, desde el refugio de la amistad, aparece en esta novela recomendada por la escritora nacional Carolina Brown, autora de Nostalgia del Desierto (2021), entre otras. Panza de burro, según Brown, “tiene como eje la amistad de dos niñas en un pequeño pueblo de las Islas Canarias, mientras van dejando la niñez y penetran juntas el mundo adulto y sus complejidades”. La autora detrás de esta obra es Andrea Abreu, una de las últimas revelaciones españolas, quien sorprende “por un uso fresco del lenguaje, muy cercano a la oralidad, y por su sentido del humor para narrar las desventuras cotidianas”. Para Brown, se trata de una novela “divertida, original y, también, profundamente conmovedora”.

Cometierra, de Dolores Reyes (Sigilo, 2019)

Una novela que, según Brown, “sorprende por su crudeza, ingenuidad y, también, enorme corazón”, es la que podemos encontrar en Cometierra, la primera obra de la escritora y docente argentina Dolores Reyes. “Esta es la historia de una chica argentina que cuando come tierra, puede ver a los muertos”, adelanta la autora chilena. La novela está narrada desde la perspectiva de la protagonista, una niña a quienes sus compañeros llaman ‘Cometierra’, y que envuelve con un lenguaje poético y un “certero manejo de la intriga”.

Trilogía de Copenhague, de Tove Ditlevsen (Seix Barral, 2021)

“Fans de Elena Ferrante, así como del noruego Karl Over Knausgård, ojo”, advierte el periodista y escritor Antonio Díaz Oliva, autor de “La experiencia formativa” y “La experiencia deformativa”, a propósito de estas obras reunidas fundamentales de la literatura danesa moderna, en voz y pluma de la poeta Tove Ditlevsen – fallecida en el 76.

“Ditlevsen es un clásico de la literatura danesa, pero recién ahora se conoce más fuera de la tierra de Hamlet. Esta es una trilogía confesional; páginas donde se explora la tensión entre su vocación de ser escritora y el rol que se esperaba de ella por ser mujer. También es un libro muy personal y adictivo”, asegura Díaz, que cita: “La infancia es larga y estrecha como un ataúd, y no se puede escapar de ella sin ayuda. Nadie escapa de la infancia, que se te adhiere como un olor”.

Gente común. Una Historia Oral de la Blondie, de Rodrigo Fluxá (Catalonia, 2022)

Dice Antonio Díaz que, pese a lo que señala la portada, este libro tiene “varios autores y autoras”. Es más: “este libro les pertenece a todos y todas los que alguna vez fueron a la Blondie”, la legendaria discoteque capitalina, refugio para seres que despiertan cuando el resto duerme. “Me gusta pensar que este libro será regalado en el día de la madre. Básicamente la Blondie es la madre de la cultura gótica chilena. O algo a medio camino entre la madre y el padre. Una de las mejores, sino la mejor, historia oral sobre el lugar más pop de todo Santiago”, reseña el autor chileno.

A esta hora de la noche, de Cecilia Fanti (Alquimia Ediciones, 2022)

Una reflexión franca acerca de la maternidad, es la que propone Manuel Ugalde, director de Ciudad Literaria, una organización sin fines de lucro que fomenta la lectura en jóvenes y también revaloriza el patrimonio cultural material e inmaterial urbano – “ciudad como un libro abierto a ser leído”. Y para ello, este libro de la escritora argentina Cecilia Fanti. “Ya en su título evoca esa experiencia de vigilia y desvelo tan característico del acontecimiento de ser madre y cuidadora. Es una suerte de novela autobiográfica ensayo y tanteo que hace dialogar y tensiona los momentos vitales que siempre se encuentran desde que se es cuidador o cuidadora: la novedosa natalidad del hijo recién venido, con la propia historia infantil de hija o hijo. En un trabajo de hilación que va reflexionado sobre las cargas, los pesos, las expectativas y los deseos en el ser madre”, describe Ugalde.

Ríos y Provincias, de Romina Reyes (Montacerdos, 2019)

Esas misteriosas vueltas, entre encuentros y desencuentros, que terminan por develar un vínculo incluso mayor al que se temía, se encuentran en esta novela de la escritora, periodista y lesbofeminista chilena Romina Reyes. “En ésta se hilan de manera sensible y lúcida nuestra historia actual y reciente (la dictadura), el diálogo intergeneracional, los fantasmas que el pasado enarbola, el peso del amor, y un diálogo continuo entre lo femenino, mujeril”, detalla Manuel Ugalde, para quien esta obra es “ineludible”.

Toda culpa es un misterio, de Gabriela Mistral (La Pollera, 2020)

Sólo tres meses tiene la librería Escorpión Azul desde que abrió su local en Providencia. Allí, Maximiliano Díaz, uno de los tres fundadores, se pasa el día explorando los libros de un catálogo que se vuelca a hacia la literatura, los ensayos y “los feminismos”. Desde ese deambular literario, destaca títulos pensando en su mamá, pero además en su abuela y en su tía, “que también fueron mis madres durante buena parte de mi vida”.

“A mi abuela le recomendaría Toda culpa es un misterio, de Gabriela Mistral. Ella siempre fue muy religiosa y una buena lectora. Y en esta antología arman una especie de mapa de la fe de Mistral, a partir de ensayos, entrevistas, poemas y otros textos que, creo, están más cerca de ser aforismos. A pesar de que hay algunas aseveraciones que de pronto puedan parecer un poco inquietantes (como que diga que no es sufragista, o que está en contra de la existencia de un estado laico, que son cosas más bien propias de una época, y de todas maneras vale la pena revisitar), tiene una visión muy fresca, muy auténtica, sobre lo que significa llevar una fe”, comenta Díaz.

El hombre del cartel, de María José Ferrada (Alquimia Ediciones, 2021)

Cuenta Díaz, que su madre era una gran lectora de clásicos más modernos, como El viejo y el mar. Sin embargo, también le gustaba mucho escribir, “pero lo tuvo que dejar porque fue madre, y los terrores y exigencias de la vida adulta le consumieron todo su tiempo”. Por eso, dice, le recomendaría El hombre del cartel, de María José Ferrada. “Una novela breve y extraña, que trata sobre personajes que toman decisiones que sólo son comprensibles a la luz de su propio razonamiento, y cómo una comunidad es capaz de unirse en favor o en contra de otros”.

En esta novela, que está narrada desde la visión de un niño, emergen diversas maneras de hacer y ser familia, que según Díaz, “recién estamos reconociendo, a pesar de ser muy antiguas: gente que vive con la mamá y con la tía. Niños que pasan solos porque la mamá trabaja. Papás y tíos que se van. Todo con sus propias consecuencias e implicancias”.

Lo estás Deseando, Kristen Roupenian (Anagrama, 2019)

Poco más de tres años de existencia tiene Tokio Blues Librería, el emprendimiento que Emilia Briones y Juan Cortés crearon, casi como excusa para hacer lo que más les gusta: “encontrar y publicar tesoros”. En esta tienda digital, puedes encontrar libros nuevos y usados, pero en estos últimos es donde hay más sorpresas: “puedes pillar libros vintage descatalogados”.

El recomendado de Briones y Cortés no es más que el debut literario de la escritora armenia-estadounidense Kristen Roupenian, “Lo estás deseando”, un libro compuesto por doce cuentos entre los que destaca su más célebre creación “Cat Person”, que se hizo viral en 2017, cuando fue publicado por el The New Yorker. Dicen los Tokio Blues: “El cuento trata sobre la relación entre una universitaria de 20 años, Margot, y un tipo de 30 y fracción al que conoce en el cine arte, en el que éste vende palomitas. Su trasfondo hace referencia al maltrato que sufren algunas mujeres al querer terminar un encuentro o una relación, una trama universal que refleja muy bien el sentir que hasta hoy padecen las mujeres”.

Un libro que tuvo una excelente acogida tanto por parte de la crítica, como de los lectores en casa.

