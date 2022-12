15 grandes regalos para comer y beber

Una pata de jamón

Nada como enfrentar el fin de año con una pata de jamón crudo instalada en la cocina, tapada con un paño limpio y siempre lista para irle sacando finas lonjas de este verdadero manjar. Se puede comer solito, sobre tostadas atomatadas e incluso con melón, fruta que en cualquier momento aparece en el comercio. Por todo lo anterior, no hay duda de que este es un regalazo que nadie mirará mal.

Para de jamón Batalle Gran Reserva 7 kg

Centolla deliciosa

Si se cuenta con presupuesto suficiente, comer para Navidad o Año Nuevo un buen plato de centolla fría, con algo de limón y mayonesa casera, no tiene desperdicio alguno. Ahora, si no se puede, sí se agradece que alguien nos la regale. Un producto sencillamente irresistible.

Carne de centolla magallánica Maribérico 500 g

Siempre chocolates

Otro clásico regalo, para cualquier fiesta y época del año, son los chocolates. Salvo por algunas consideraciones médicas, nadie con sus papilas gustativas sanas puede decirle que no a una buena barra o unos delicados bombones. Si están pensando en regalarlos para esta Navidad, aquí va una recomendación: Chocolates La Ibérica. Se trata de una línea de chocolates peruanos realmente exquisitos, con mucho cacao y, en el caso de sus bombones, muy interesantes rellenos, como crema de leche, confitura de ciruela o mazapán de castaña.

Bombones surtidos La Ibérica 300 g

¿Un brandy?

Ideal para tratar de contrarrestar los efectos más bien negativos que a veces nos pueden acarrear las comidas contundentes —tan frecuentes por estas semanas del año—, una buena botella de brandy, consumida con moderación, siempre será un excelente regalo, ya sea para entregar o recibir.

Brandy Napoleón Gold VSOP 700 ml 36º

Sí, caviar

Este producto siempre ha sido sinónimo de lujo, altos precios e importación. Claro, porque hasta ahora jamás había existido caviar producido en Chile. Y digo hasta ahora, porque hace un par de años que está en pleno funcionamiento Kenoz, una empresa nacional pionera en la elaboración de huevas de esturión. Es cierto sigue siendo un producto bastante caro, pero para el que pueda darse un lujito vale la pena probarlo. Puede ser sobre unos huevos revueltos, unas ostras, solito o en alguna otra receta.

Caviar de esturión oscietra Kenoz 30 g

En modo trufa

La trufa es intensa y por lo mismo potencia todo lo que toca. Así, si se usa en aceite, puede llevar a otro nivel una simple tortilla de champiñones. Y si se tiene una trufa entera, basta rallar un poco encima de un trozo de carne o un puré de papas para crear un plato totalmente nuevo. En lo personal, prefiero regalar —y desde luego recibir— una trufa entera, aunque sea pequeñita, porque de verdad hará magia en la cocina.

Trufa negra en conserva Katankura 8 g

Foie gras: mientras se pueda

Amado por unos y totalmente odiado por otros, lo cierto es que el foie gras a nadie deja indiferente. Menos a nuestras arterias. Como sea, lo cierto es que el hígado graso de patos o gansos es una delicia, aunque todo indica —por el sufrimiento que provoca su producción en las aves— que más temprano que tarde se hará muy difícil de conseguir y disfrutar. De hecho, en pos del bienestar animal, en varios países ya se ha prohibido, como Alemania, Italia o Argentina. Así las cosas, mientras acá se pueda comercializar, para sus adeptos sigue siendo un gran pero gran regalo.

Foie gras de pato en conserva Terres Paysannes 360 g

Burbujas para celebrar

Aunque durante la última década el consumo de espumante en Chile ha aumentado, distribuyéndose los brindis por lo largo de todo el calendario, todavía es diciembre el mes en que alcanza su peak de consumo. Así las cosas, regalar espumante en estas fechas será siempre una buena decisión. Aquí, una sugerencia.

Espumante Gemma Brut 750 cc

Un doce años es un doce años

Para los que quieran brindar pero con más potencia, tal vez lo mejor es irse por el lado de un whisky añejado de doce años. Si se trata de un single malt, mucho mejor. Y tanto para entregarlo de regalo como para recibirlo, el siguiente es una tremenda opción. ¿Mucho calor para tomar whisky? Dos buenos hielos y fin del problema.

Whisky Glenfiddich Single Malt 12 40º 750 ml

Morchelas

Este hongo silvestre crece en distintas zonas cordilleranas del sur de Chile, pero gracias a su suave sabor y delicada textura al paladar resulta muy apreciado en otras latitudes. Afortunadamente, parte de lo que se recolecta en el país se queda aquí para ser comercializado en el mercado local. Es una joya para utilizar en salsas, risottos y salteados, y por lo mismo, un tremendo regalo para conocedores o curiosos de la cocina.

Morchelas deshidratadas Katankura 100 g

Simplemente dátiles

No son nuevos en Chile, pero digamos que todavía pasan piola. Están ahí, pero nadie se vuelve loco por ellos… hasta que los prueban. Además, funcionan perfecto para las comidas de fin de año. Dentro de una ensalada verde, como relleno del pavo o hasta con un trozo de chancho al horno. Ahora bien, si los envuelven en tocino y los pasan por una sartén, su vida simplemente no volverá a ser la misma. Por todo eso, son un regalo que no falla.

Dátiles descarozados Mercado Silvestre 1 kg

¿El mejor queso del mundo?

Para algunos, el roquefort papillón es el mejor queso del mundo. Yo no me atrevería a ser tan tajante, pero sí puedo asegurar que se trata de un gran queso, con una acidez exquisita que se expresa muy bien en su cremosidad y que va muy bien con frutas dulces. Obviamente es un gran regalo para hacer… o hacerse uno mismo.

Queso Roquefort Papillon Révélation 250 g

Anchoas delicadas

No faltará el que lo encontrará un regalo menor, pero lo cierto es que un tarro de buenas anchoas (ojalá del Cantábrico) es casi una pócima mágica para tener en la cocina y así ir en auxilio de ensaladas, salsas, pizzas y otras preparaciones. O, por qué no, para saborearlas solitas o encima de un trozo de pan acompañadas de una cerveza. Al final, un regalo para los que saben.

Filetes de anchoa en aceite de oliva La Laredana 120 g

Mucho más que un limoncello

Recién salido al mercado, este destilado de limón, menta, jengibre y albahaca está pensado para la coctelería. Sin embargo, si se deja por unas horas en el congelador y luego se sirve con hielo, la verdad es que se expresa muy bien. Parecido al limoncello, el juss es menos dulce, con notas picantitas del jengibre más un toque final que te pega fuerte. Me lo regalo sin ninguna duda.

Licor cítrico Quintal Juss 750 ml 35º

Polvorones de fin de año

En España, una de las muchas tradiciones gastronómicas que se siguen por estas fechas es comer polvorones. Se trata de unas masitas dulces, con toques de canela, elaboradas en base a harina y almendras molidas. La tradición indica que hay que apretar estos pequeños dulces antes de metérselos a la boca. Son de verdad adictivos y un gran regalo para estas semanas.

Polvorones de almendra El Mesías 500 g

Las mejores galletas

Algunos las conocieron como Galletas Amor, otros como Galletas Vitacura, pero lo cierto es que ahora se conocen y encuentran como galletas de barquillo Laura R y están disponibles en distintos comercios de la ciudad. Delicadas y levemente dulces, la gracia es que en un paquete vienen algunas bien tostadas y otras pálidas, casi crudas. Para todos los gustos. Se pueden comer solas, pero clavadas encima de una bola de helado quedan simplemente espectaculares. Un regalo nostálgico y delicado, pero muy rico.

Galletas finas de barquillo Laura R. 250 g

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 6 de diciembre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.