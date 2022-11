Black Friday: 10 grandes ofertas en audífonos, parlantes y tornamesas con hasta un 40% de descuento

Parlante Bluetooth Bose Soundlink Revolve II -15%

La popular marca estadounidense ofrece este parlante portátil en forma de torre, que permite disfrutar de sonido en 360 grados, gracias a su transductor de rango completo y orientación descendente. Su deflector acústico omnidireccional permite una cobertura sonora uniforme y constante: no importa donde te pares, el sonido te llegará directamente. A estos se suman dos radiadores pasivos dobles que realzan las frecuencias graves, dando esa sonoridad profunda que caracteriza a Bose.

Es resistente al agua y a los golpes, merced de sus materiales suaves de fabricación, y su batería ofrece una autonomía de 13 horas. No es algo impresionante en relación a otros parlantes, pero parece tiempo suficiente para dos o tres fiestas —quizá una sola para ti, “Canitrot”. Y si de fiesta se trata, el Resolve II cuenta con dos niveles de volumen: si el primero llega al máximo y no es suficiente para prender el ambiente, puedes activar el modo “Fiesta” para reventar el lugar a pura potencia. Precio anterior: $219.990.

Parlante Bose Soundlink Revolve II

Audífonos inalámbricos Sony WH-1000XM5 - 15%

Este modelo fue sometido a prueba por Práctico y solo queda decir que es una de las mejores cancelaciones de ruido que hayamos reseñado. Sus ocho micrófonos integrados y de función específica anulan el sonido externo con asombrosa precisión, por lo que puedes disfrutar de la música o del contenido de audio que desees sin interrupciones. También tus llamadas gozarán de un sonido nítido y sin interrupciones, gracias a esta misma función, algo no tan común aún en el mercado de los audífonos.

Además, los WH-1000XM5 cuentan con sonido de alta resolución (gracias a su diafragma de 30 milímetros), y si no utilizas plataformas de alta calidad de audio, Sony ofrece su función DSEE Extreme que restaura en tiempo real los contenidos en baja resolución. Llama la atención también su ligereza y comodidad. Precio referencial: $399.990.

Audífonos inalámbricos Sennheiser HD 250BT - 20%

Para quienes desean escalar en la calidad de audio, pasando a un nivel intermedio sin que eso signifique desangrarse financieramente, Sennheiser tiene la solución. Los HD 250 sorprenden por su calidad y definición. Y están pensados, principalmente, para su uso con dispositivos móviles. Son súper ligeros, cómodos, simples de utilizar y sencillos de emparejar vía Bluetooth. Si bien la materialidad de su diadema y sus casos pueden dejar algo que desear, tienen una gran relación precio-calidad.

Son compatibles con AAC y con el códec AptX Low Latency, lo que permite tanto la reproducción de audio de alta calidad —similar a la de un CD— como contar con una baja latencia. Tiene un muy buen equilibrio de agudos, medios y graves, y sus bajos son dinámicos pero moderados. Además, se puede ecualizar a gusto desde la Smart Control App, de forma muy intuitiva, y la batería permite una autonomía de 25 horas. Precio anterior: $69.990.

Audífonos inalámbricos Sennheiser HD 350BT - 16%

Un peldaño más arriba se encuentran los HD 350, de la misma marca. De una excelente calidad de sonido, manufactura y características en relación a su precio. A diferencia de los HD250, los HD350 son circumaurales —cubren toda la oreja— lo que suele brindar una experiencia sonora más envolvente, Compatibles con códecs de alta calidad, como el aptX, a lo que se suma la tecnología Low Latency, para una mayor sincronización entre el audio y video. Desde la aplicación Sennheiser Smart Control puedes, entre otras cosas, personalizar y ecualizar el sonido para diversas instancias. Además, cuenta con un botón específico para el asistente de voz. También mejoran en el rendimiento de la batería, con 30 horas de capacidad autónoma. Precio anterior: $72.780.

Tornamesa Audiotechnica LP60-X - 41%

Si llevas un tiempo pensando en lanzarte de piquero al universo de los vinilos, pero los precios y el desconocimiento te detienen, he aquí el empujón que estabas esperando. El modelo más básico de Audio-Technica es, sin duda, una de las mejores maneras de empezar con el pie derecho en estas lides. Básicamente, porque su relación precio-calidad es insuperable. A ello se suma el prestigio de la propia marca japonesa, posicionada como una de las más confiables del mercado. Si bien la LP60-X es un modelo de entrada, supera con creces los modelos básicos de otras marcas, en especial aquellas que ponen el diseño como plato principal.

¿Sus características? Se trata de una tornamesa de transmisión por correa sumamente sencilla de usar. Cuenta con preamplificador incorporado, posee tres botones para manejo automático y, además, es de simple conexión, ya sea a un equipo con entrada AUX o RCA de línea. Reproduce discos tanto de 33-1/3 como de 45 rpm, y basta apretar play para que su brazo se posicione automáticamente y comience a funcionar. Aunque el peso del brazo no es ajustable, no cuenta con antideslizante y su cápsula no es recambiable, aún así es un excelente modelo para comenzar y a un muy buen precio. Precio anterior: $169.900.

Parlante Marshall Kilburn 2 - 17%

Quienes buscan un parlante portátil que además pueda cumplir como el parlante principal del hogar, aquí tienen una muy buena alternativa. Este parlante Marshall, marca que los guitarreros conocen de sobra, emula el diseño de un amplificador y cuenta con conectividad Bluetooth 5.0. Tiene compatibilidad aptX, lo que le permite una reproducción inalámbrica con audio de alta calidad, y woofers y dos tweeters para una salida total de hasta 36 Watts. Esto asegura una muy buena potencia. Es resistente al agua (con clasificación IPX2), tiene cierta resistencia a los golpes y su batería interna ofrece más de 20 horas de reproducción y se puede recargar en aproximadamente 2,5 horas. Precio anterior: $ 336.990.

Parlante Marshall Kilburn 2

Barra de sonido Samsung B-Series HW-B450

Una barra de sonido lleva la experiencia audiovisual a otro nivel. Algo que se garantiza con este modelo Samsung, cuya tecnología de inteligencia artificial le permite analizar en tiempo real las fuentes de sonido para optimizar automáticamente la pista de audio, mejorando su nitidez, asegurando la profundidad de las frecuencias graves y rodeándolas de frecuencias agudas. Películas, series, deporte o videojuegos, todo ganará en experiencia a través del HW-B450. Además, posee un modo de noche, que te permite pasar piola mientras todo el resto de la casa duerme, bajando el volumen automáticamente y acortando el alcance de sus bajos. Precio anterior: $ 169.990.

Soundbar Samsung HW-B450

Audífonos Huawei Freebuds 4i Ceramic White - 33%

Si se trata de encontrar unos audífonos que te acompañen en el día a día, durante largas horas de conexión tecnológica, en los Freebuds 4i puedes encontrar unos aliados dignos de guerrilla. Si bien no poseen un sonido de gran calidad —son compatibles con el códec AAC, el ideal si sólo escuchas en calidad mp3—, tienen una serie de características bastante favorables. Partiendo por su autonomía de cerca de 10 horas continuas de reproducción (dependiendo de las funciones que mantengas activas), a la que puedes agregar otras cuatro extra que puedes obtener en sólo 10 minutos, gracias a su carga rápida.

Poseen Cancelación de Ruido Activa (ACN), característica impropia de modelos de gama inicial, pero que en este caso funciona, incluso, en la función de llamadas. Asimismo, puedes activar el “Modo Atención” que, al contrario de la ACN, realza el sonido ambiental, de manera que no se hace necesario quitarse los audífonos para escuchar la copucha de la esquina. A ello se suma un diseño ergonómico súper cómodo y ligero, y un estuche cargador de tamaño preciso para llevar incluso en los bolsillos. Los Freebuds 4i son compatibles con sistemas iOS y Android. Precio anterior: 89.990.

Huawei Freebuds 4i

Parlantes Wharfedale Bookshelf D320 - 22%

La marca inglesa, reconocida por sus equipos de alta fidelidad, cuenta con este modelo “económico” en su catálogo, pensado para aquellos amantes de la música que buscan mejorar su experiencia sonora sin comprometer su futuro en la pasada. De tipo bookshelf o librero (41 cms de alto, 18 de ancho y 38 de profundidad), y pensados para instalar cerca de una pared trasera —donde consigue su mejor rendimiento en cuanto a frecuencias graves—, poseen un diseño sobrio y tradicional para su estilo. El sonido que los D320 ofrecen es de alto control y calidad. Cada parlante cuenta con un cono de fibras de kevlar entrelazadas y un motor magnético de alta potencia, que en conjunto a sus tweeters y al P-EQ bass reflex proporcionan claridad, textura y expresión musical. No son inalámbricos, pero que sea cableado garantiza una mejor transmisión de datos y mayor fidelidad en el audio. Precio anterior: $256.990.

Parlantes tipo librero Wharfedale

Microcomponente Sharp CD Player (5 discos) - 20%

Y para la vieja guardia, que aún le saca lustre a su colección de CDs, nada mejor que un buen microcomponente como este de la clásica marca Sharp. Cuenta con cambiador para cinco cedés y compatibilidad para formatos de reproducción de CD-RW, CD-R, WMA y MP3. Además, tiene conexión Bluetooth compatible con sistemas iOS y Android. También tiene entradas ópticas y USB, incluye control remoto y salida de auriculares. Tal como en los viejos tiempos. Precio anterior: $499.990.

Microcomponente Sharp 5 CDs

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 24 de noviembre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.