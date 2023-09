Con estos seis parlantes Bluetooth tendrás la fiesta asegurada este Dieciocho

Con menos efervescencia que otros años, acaso ahogados por las lluvias y por una agenda ineludible, como el medio siglo desde el Golpe de Estado, se escuchan los ecos de un Dieciocho que marca los 213 años de historia independiente del país.

Serán al menos cuatro días de celebraciones, en los que abundarán a lo largo y ancho del territorio los asados, las empanadas, los brindis y, cómo no, la música.

Y si se trata de música envasada, estar equipados con un buen sistema de sonido puede ser tan deseable como contar con una parrilla. Nadie quiere pegarse un pie de cueca con los compases saliendo del altavoz del celular. Tampoco es que pretendamos aquí promover equipos de alta fidelidad, sino más bien entregar consejos prácticos para elegir unos buenos parlantes.

Entonces, ¿a qué llamamos en este caso un “buen sistema de sonido”? A uno que se adapte a las condiciones que habitualmente se encuentran en el ambiente de una celebración dieciochera: intemperie o espacio cerrado, reuniones multitudinarias o más íntimas, en casa o durante una escapada. Entraremos en estos detalles en breve. Pero, antes, pongamos un piso: nuestras recomendaciones se centrarán en parlantes activos con conectividad Bluetooth. ¿Por qué?

Pasivos versus activos

En el mercado podemos encontrar una infinidad de alternativas en lo que respecta a parlantes de diversos tipos. Una de las principales calificaciones que marcan diferencias entre uno y otro es si se trata de dispositivos activos o pasivos.

Parlante pasivo

Aquí nos referimos a un dispositivo que necesita de otros para amplificar la señal de audio, de manera que ésta tenga mayor potencia y claridad de sonido. Luego el parlante se encarga de convertir la señal eléctrica en ondas mecánicas que sean audibles por nuestro oído.

Este tipo de parlantes es común en los equipos de alta fidelidad, los sistemas de sonido vintage, o los mini componentes dosmileros. Su valor está en que traducen el audio con mayor naturalidad, sin manipular las frecuencias que vienen originalmente en el archivo que se reproduce o, como se suele decir en la jerga audiófila, sin “colorearlo”. De ahí que sea un complemento deseable y recomendable para quienes buscan armar su propia cadena de audio. Y, por lo tanto, implica una inversión.

Parlantes activos

Los parlantes activos, en tanto, tienen integrado un amplificador que hace la pega de levantar la señal eléctrica. O bien un DAC, que convierte la señal digital proveniente de dispositivos como el teléfono móvil, un computador o una tablet, en una análoga, de manera que podamos oírla cuando ésta sea emitida desde sus bocinas.

Como no requiere de equipos externos, los parlantes activos permiten sintetizar una cadena de audio y ahorrar en espacio, cuando este no sobra en casa, y también en el bolsillo. No suelen contar, eso sí, con la naturalidad del sonido que proveen los altavoces pasivos.

Por decirlo de alguna manera, los parlantes activos son más prácticos, sobre todo cuando se busca salir del paso en una actividad como las celebraciones de Fiestas Patrias. Eso sí, aquí apelamos a hacerlo con clase y optando por productos que ofrezcan cierto grado de calidad y eficiencia.

¿Un buen equipo?

Volvamos al punto sobre lo que entendemos como buen equipo en el contexto dieciochero. Cuando proyectamos las celebraciones, aparecen algunos aspectos que demandan ciertas características específicas en un parlante, para que éste no sólo resulte útil sino que también “apañador”, como si se tratara de un jeep 4x4 y todo terreno.

Lo primero es que cuente con conectividad Bluetooth. A esta altura, la mayor parte de la población escucha música digital desde dispositivos como el celular o un computador, reproduciendo desde YouTube o Spotify, y ya no tanto desde formatos físicos como el vinilo, el cassette, o el CD.

La conectividad Bluetooth, además, da la posibilidad de conectarse de manera inalámbrica, lo que de por sí facilita las cosas. Por ejemplo, evitando la instalación de cables, habituales trampas mortales para quienes se pasan de copas.

Un segundo punto es que el parlante sea portátil. Las salidas fuera de la ciudad, incluso a acampar, son comunes en estas fechas y hacen que esta característica sea deseable. También que ofrezca potencia y nitidez en su sonido. Esto, considerando que las celebraciones suelen convocar a grupos numerosos y hacerse en espacios amplios, incluso a la intemperie. Si queremos hacer de la música una compañía, en estos contextos más vale que el parlante suene. ¡Y bien!

Y si las celebraciones se harán al aire libre, es mejor que el dispositivo cuente con alguna certificación de resistencia al agua. La humedad que acompañará este cierre de temporada invernal, muchas veces con lluvia, lo hacen necesario, como también el goteo de incontables litros de bebestible, que pasan de mano en mano y cada vez con menor prolijidad.

Con estas características como base para un parlante adecuado en estas Fiestas Patrias, nos lanzamos a las recomendaciones, todas de equipos que hemos probado o están muy bien evaluados por el público.

Sony SRS-XG300

Inalámbrico, portable, con un sonido respetable y una superpotencia en cuanto a autonomía, este modelo de Sony —que probamos hace unos meses— aparece como una gran opción, sobre todo para quienes planean una escapada fuera de la ciudad.

El XG300 posee un diseño moderno, con medidas de 318 milímetros de ancho, 138 de alto y 136 de profundidad. Pesa cerca de 3 kilos. Y aunque pueda no tener la ligereza de otros parlantes portátiles, su pesaje se justifica en un hardware súper interesante: cuenta con un tweeter y un woofer, lo que significa que trata las frecuencias altas y bajas de manera independiente. Esto asegura un muy buen nivel de nitidez, sostenido además por su compatibilidad con códecs de alta calidad de audio, como LDAC.

A lo anterior, se suman dos radiadores pasivos, encargados de moldear las frecuencias graves, dándoles una contundencia que bien le puede permitir sostener una pequeña fiesta. Destaca, además, el diseño cuadrangular —y no circular, como se acostumbra— de sus diafragmas, lo que permite una mayor liberación de presión acústica, mejorando la calidad del audio y evitando distorsiones, incluso a un volumen muy alto. Algo poco común en este tipo de parlantes.

Cuenta con Bluetooth 5.2, lo que ofrece una muy buena tasa de transferencia de datos y consistencia en la conexión. Y si se estará en locaciones remotas, este parlante ofrece una autonomía de 25 horas de batería, además con carga rápida: en sólo 10 minutos consigues una hora extra de funcionamiento.

Por último, el XG300 posee certificación IP67, por lo que es resistente al agua y al polvo. Y como ya mencionamos, en el contexto de las Fiestas Patrias, esta característica puede ser tanto o más relevante que un buen sonido.

Harman/Kardon Onyx Studio 6

Otro parlante portátil, aunque su diseño ovalado quizá lo haga más complejo de guardar en una maleta. Lo que está asegurado con el Onyx Studio 6, de la marca alemana Harman/Kardon, es su muy buena calidad sonora. Y eso, pese a que no es compatible con códecs de alta resolución.

Esto se debe a los muy buenos materiales que componen su woofer y tweeter, con los que trabaja de manera independiente frecuencias graves y agudas, y garantizan nitidez a un sonido que de por sí resulta sumamente natural. Tiene un potencial nominal de 50 Watts, lo que es suficiente para ambientar una reunión social en que primará el volumen de la conversación por sobre el de la música.

El Onyx Studio 6 posee Bluetooth 4.2, lo que claramente es una desventaja a estas alturas, cuando ya vamos en 5.3. Sin embargo, esto no parece mermar en su valoración por parte de usuarios de mercados como Amazon, donde su calificación promedia 4,7 estrellas de cinco disponibles, con más de 2.300 opiniones.

Posee una batería recargable con autonomía de hasta 8 horas y certificación IP7X sobre resistencia al agua, de manera que puedes utilizarlo al aire libre sin mayores preocupaciones. En lo personal, diría que su único “pero”, a esta altura, es su valor. Por lo demás, me parece una muy buena alternativa para este 18.

Bose Soundlink Resolve II

Bose se ha transformado en una de las marcas más populares en cuanto a equipos de audio de alta calidad. Aún cuando el precio de sus productos sea bastante alto y en el mercado abunda una competencia que, por calidad, no se quedan atrás.

El Soundlink Resolve II es una especie de modelo clásico de la marca: inalámbrico y con sonido en 360 grados, para que la música se escuche por igual desde cada rincón. Pero si algo le hace útil para estas celebraciones es su portabilidad. Pesa nada más que 0,66 kilogramos, y sus dimensiones son de 15,2 centímetros de alto, 8,2 de ancho y, también, de profundidad. Es decir, lo puedes llevar en un bolso de mano y no será problema alguno.

Que sea compatible con comandos de voz, como Siri o el Asistente de Google, es otra buena propiedad de cara a las celebraciones. Como para olvidarse del celular por un rato mientras se disfruta de un buen asado.

Su batería ofrece 13 horas continuas de autonomía, aunque también es posible utilizarlo mientras se carga. Cumple con la condición de ser resistente al agua, ya que posee certificación IP55. Su precio puede no ser el más accesible, pero al menos cuentas con la garantía de una marca archi probada como Bose.

Sony SRS-XV900

Ahora, si lo que buscas es levantar una fiesta descomunal, este modelo podría ser lo que necesitas. Sus grandes dimensiones (41,2 cm de ancho, 88,2 cm de alto y 44,1 cm de profundidad) y peso (26,6 kg) son un evidente signo de la potencia que puedes encontrar en el XV900.

Cuando lo probamos y reseñamos, notamos su multifuncionalidad, pues no sólo te permite reproducir música en alta calidad (es compatible con el códec LDAC), sino que además armar un karaoke o hacer tu propia presentación musical: posee entrada de conexión para micrófono y guitarra eléctrica. En otra línea, también te permite mejorar el sonido de tu televisor —con su función TV Sound Booster—, para lo que cuenta con una entrada óptica.

El XV-900 tiene un tweeter frontal, otro lateral y uno trasero, lo que aporta a una muy buena definición de las frecuencias agudas. Su woofer cuenta con el mismo diseño X-Balanced del SRS-XG300, aunque en este caso se trata de un enorme diafragma de 320 milímetros cuadrados, lo que le permite soportar una gran presión acústica. Esto significa que a la potencia le suma una claridad en que no hay ni asomos de distorsión. Una verdadera arma sonora de destrucción masiva que, para obtenerla, habrá que desembolsar un buen dineral.

Un punto en contra: no tiene resistencia al agua.

Edifier R1700BT

Si prefirieras aprovechar esta oportunidad para matar dos pájaros de un tiro —comprar un parlante para mantenerse fijo en alguna locación del hogar y al mismo tiempo dar acompañamiento musical al Dieciocho—, esta es nuestra recomendación.

Ya hablamos maravillas de los Edifier R1700BT, unos parlantes cuyo tamaño —154 x 254 x 215 milímetros— permite acomodarlos en cualquier estante, junto a tus libros y decorados. A diferencia del resto de los dispositivos recomendados en esta lista, ofrecen sonido estéreo. Bien podrían ir conectados a un amplificador, aunque también pueden emparejarse directamente a un dispositivo móvil por medio de Bluetooth (4.0).

La gracia de este modelo está en su diseño, con un gabinete de madera MDF, y en la pulcritud de su sonido. Esto se debe a que cada uno cuenta con dos bocinas: un tweeter (de 19 milímetros y 4 ohmios) y un woofer (de 4 pulgadas y 6 ohmios), que además de tratar frecuencias agujas y graves de manera independiente, permite ajustarlas manualmente desde sus perillas.

Los R1700BT ofrecen un sonido cálido, con una respuesta de frecuencia de 60 Hz a 20kHz, lo que se traduce en graves ricos y agudos definidos, con una muy buena profundidad. Su potencia es asombrosa, con un promedio de 66 RMS. E incorporan un sistema de amplificación profesional con procesamiento de señal digital (DSP) y control dinámico (DRC), que se encargan de controlar la distorsión a volúmenes altos y procurar que se mantenga un sonido natural durante la escucha.

Unos muy buenos parlantes para mantener en casa y estrenarlos en una celebración, quizá más moderada que desbandada, durante estas Fiestas Patrias.

Anker Soundcore Flare Mini

Para presupuestos más reducidos, uno de los modelos mejor evaluados por el público de Amazon, con 4,7 estrellas promedio, es este parlante portátil Anker. Sus bocinas emiten sonido en 360º, acompañado de un juego de luces LED para ambientar la fiesta en medio de la oscuridad. Son cinco colores temáticos y ocho patrones de iluminación, que reaccionan y se sincronizan con los ritmos. Y también se pueden personalizar.

Según reportan en las calificaciones de Amazon, este modelo aporta una buena calidad de sonido, con ecualizador y configuraciones personalizadas que permiten acrecentar la profundidad de los bajos y graves. Su batería tiene 12 horas de autonomía y se recarga en tres horas. Es resistente al agua, por lo que si hay pronóstico de lluvia —o bien estás pensando en una pool party—, puedes agregar este modelo a tu fiesta.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 13 de septiembre de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.