Los elementos básicos que hay que tener en una cocina

Es cierto, equipar una cocina es una tarea que puede llegar a durar años o simplemente jamás concluir. Claro, porque en la medida que uno agarra confianza o mayores conocimientos puede ir requiriendo nuevos utensilios. Además, aparecen artefactos nuevos muy útiles o nos da por hacer una receta compleja que involucra una nueva herramienta. Más allá de todo eso, siempre hay una base elemental que no se puede dejar de tener para tener éxito en la cocina.

1.-Sartén de fierro fundido

No se trata de un utensilio barato pero si imprescindible y eterno. Sí, porque si se cuida bien, un sartén de fierro fundido dura para toda la vida. ¿Para qué sirve? Para todo lo que sirve un sartén. Es decir freír, dorar y cocinar varios tipos de alimentos. Sin embargo, estos sartenes también permiten terminar las preparaciones en el horno y hasta se pueden usar como molde para hacer pizzas caseras. Al final, una inversión que -como dicen por ahí- se paga sola.

2.-Sartén antiadherente

Como nadie puede vivir sin tortillas, es más que necesario tener en toda cocina un sartén de superficie antiadherente, porque de otra manera -sin este utensilio- no resultan. Además, este sartén puede servir para hacer panqueques, huevos a la española (esos que van fritos por ambos lados) o cualquier dorado que se le quiera dar a un alimento delicado como podrían ser unas endivias o unos champiñones ostra. Solo usen este sartén para las tortillas y otras tareas específicas, de esta manera alargarán su vida útil.

3.-Olla a presión

Estamos en marzo y ya no hay mucho tiempo para cocinar ni menos dinero de sobra para despilfarrar en gas o electricidad. Por lo mismo, vale la pena hacerse de una buena olla a presión que nos ayudará a reducir nuestros tiempos de cocción a la mitad o incluso más. Guisos de carne, legumbres, papas y hasta hortalizas como alcachofas o betarragas se pueden cocinar en este tipo de ollas. Además del clásico manjar que se hace con leche condensada, un imperdible.

4.-Olla simple

Y como no todo se puede cocinar de manera rápida, también hay que tener una olla común y corriente en la que podamos preparar una pasta, hervir unos huevos, hacer arroz o simplemente calentar agua para preparar una infusión.

5.-Plancha

No se trata de la plancha de la ropa ni la del pelo, si no que de ese artefacto de fierro fundido y surcos, también conocido como grilla y que es muy útil para cocinar diversos tipos de carnes, hamburguesas y hasta ciertas verduras. Permite cocinar rápido, con poco o nada de aceite y todo queda más bonito con el “marcaje” que le deja a los alimentos.

6.-Set de cuchillos

Sabido es que para cocinar es imperativo tener buenos y afilados cuchillos. Lo ideal es tener mínimos tres, de diferentes tamaños, de manera que nos sirvan para distintas tareas como cortar, picar y pelar.

7.-Tabla para cortar

No necesariamente debe ser de madera, también existen desde hace mucho las que son de otros materiales. Lo importante es que sea amplia y lo suficientemente pesada para que no se mueva cuando la estamos usando. Es decir, que no se mueva mientras estamos cortando algo porque podría resultar peligroso. ¿Comprar una tabla de color para carne, otra para pollo y otra para pescado? Eso es para los restaurantes, en casa es suficiente con una que se lave muy bien después de cada uso. Nada más.

8.-Minipimer

En poco más de una década se transformó en un aparato imprescindible para cualquier cocina. Es que con la minipimer se puede hacer fácilmente una buena mayonesa casera, pero también todo tipo de cremas de verdura, pesto, aceite de cilantro, papilla para guaguas y mucho -pero mucho- más. No son caras y ocupan poco espacio. Mejor imposible.

9.-Tostador

No, no me refiero a esos típicos tostadores eléctricos en los que no caben marraquetas ni hallullas por lo que suelen estar juntando polvo en algún rincón de la cocina. Me refiero al humilde y muy chileno tostador de lata, que obviamente sirve para tostar todo tipo de panes pero también -y muy importante- es fundamental a la hora de preparar arroz.

10.-Cucharas de madera y más

En la cocina hay que hacer huevos revueltos y otras preparaciones sin rayar el sartén de superficie antiadherente. También hay que revolver ollas con diversos contenidos. Para todas esas acciones es necesario tener al menos un par de cucharas de madera. Y ya que estamos en este ítem, tener un cucharon para servir las sopas también viene bien.

11.-Coladores

No es que se usen tanto en el trabajo diario de una cocina pero en el momento de ser necesarios se hacen irreemplazables. Estoy pensando en colar la pasta o un caldo de verduras, esqueletos pescado o cabezas de gambas. Por lo mismo, vale la pena tener al menos un par a mano siempre.

12.-Abrelatas

Las conservas nos pueden salvar la vida muchas veces en la cocina. Un tarro de sardinas, una lata de atún o una de tomates perita pueden ser ese comodín que con un poco de trabajo en la cocina se transformen en el protagonista de una comida. Y aunque ahora la gran mayoría de las conservas traen su correspondiente abridor, no falta la lata -sobre todo de las marcas más económicas- que no lo traen. Así las cosas, siempre hay que tener un abrelatas cerca.

13.-Fuente para horno

Un simple pollo asado, una plateada, unas verduras asadas o un trozo de pescado. ¿Qué tienen en común todas estas preparaciones? Que se hacen el horno. Por lo mismo, se necesita tener una fuente que resista esta temperatura. ¿Grande o pequeña? Grande, porque sirve para mucha o poca comida, lo que no sucede a la inversa.

14.-Wok

Carnes, pollo y pescado al estilo oriental. Verduras salteadas y lomo saltado. Tomaticán, pastas mezcladas con verduras y hasta arroz frito. Todas estas delicias y muchas más se pueden preparar en un wok, uno de los utensilios más versátiles que se pueden tener en una cocina. Tanto así, que hasta sirven para freír papas y pescados.

15.-Pelador de vegetales

Pelar papas, zanahorias o pepinos con un cuchillo es algo que quedó en el pasado. Para ahorrar tiempo y evitar posibles cortes, lo mejor es usar un pelador de vegetales, un accesorio que convierte en un experto pelador a cualquier hijo de vecino.