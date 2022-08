Eficiencia, diseño vanguardista y funcionalidad: conoce los nuevos productos Miluz disponibles en Chile

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, presenta su nueva gama de productos Miluz, que destacan por su eficiencia, diseño vanguardista, resistencia y funcionalidad.



Disponible en las variantes de diseño Essential, Comfort y Bold, ofrece un rango de productos con funciones muy atractivas, amigables con el medioambiente y con precios accesibles.



Nicole Fernández, Jefe de Productos Home & Distribution de Schneider Electric Chile, detalla que se trata de una serie de productos, entre los cuales destacan módulos electrónicos, tales como el módulo USB, y dimmers para ampolletas led, como también módulos de comunicación, enchufes, interruptores, entre otros.



¿En qué se diferencia respecto a los otros productos de Schneider Electric? La principal diferencia es su diseño innovador, eficiencia energética e incorporación de módulos que no estaban disponibles en nuestras otras líneas.





Nicole Fernández explica que entre las novedades que traen los productos Miluz, hay 2 módulos que resaltarán por su funcionalidad e innovación: el módulo USB y el dimmer.



“El primero, por su utilidad, ya que permite cargar de forma directa dispositivos electrónicos como celulares y tablets; y el segundo, porque permite reducir el consumo de energía gracias a la regulación de la intensidad de la luz según el consumidor lo requiera”, explica.



Los productos de Miluz están diseñados por Questto Nó, prestigioso estudio de diseño. Fernández complementa que “el diseño que inspiran los productos Miluz es un plus atractivo para nuestros consumidores, obteniendo un reconocimiento en la categoría de diseño de producto del iF Design Award”.



Schneider Electric es una compañía reconocida por su aporte al medioambiente.



Fiel a su estilo, y al eslógan “Life is ON”, los productos Miluz han sido desarrollados con la etiqueta Green Premium, que refleja el compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente cumpliendo con altos estándares internacionales. Más del 70% del portafolio cuenta con dicha etiqueta y la nueva gama Miluz no es la excepción.



Con características como Protección UV, que los hace más duraderos, y con la inclusión de módulos electrónicos, permite un manejo más sustentable en el consumo energético.



¿Qué otras acciones ligadas a la sustentabilidad tiene actualmente Schneider Electric?

Tenemos varias acciones ligadas a la sustentabilidad, pero nuestro mayor orgullo es nuestra Planta en Santiago. Inaugurada en 2019, mediante diversas políticas de sustentabilidad, hemos logrado varios hitos. Por ejemplo, en 2021 superamos nuestra meta de 193 toneladas en uso de material reciclado en la Planta. Además, incorporamos transporte eléctrico a la logística y también, mediante un convenio con Enel Chile, el 100% de la energía eléctrica utilizada en la Planta Santiago, proviene de energías renovables del tipo solar y eólica.



Además de las medidas en su planta, ¿Están realizando algún otro tipo de actividades ligadas al ámbito social?

La sustentabilidad no solo significa cuidar el medio ambiente, sino que desarrollar una política que sea sostenible junto a nuestro desarrollo y de las comunidades. Es por esto que en concordancia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, hemos incorporado tres compromisos fundamentales: Hogar Seguro para la población vulnerable, mediante el cual ayudamos a los hogares que tengan conexiones eléctricas informales a regularizar sus situaciones; Economía circular y materiales reciclados, donde a través de aliados como Comberplast se reciclaron 156 toneladas de ABS y Policarbonato y 37 toneladas de Cartón en packaging durante el 2021; y apoyo a mujeres vulnerables, gracias a lo cual, en 2021, 25 mujeres privadas de libertad fueron entrenadas como maquilladoras y en paralelo definimos el programa para formar 25 maestras electricistas en 2022.