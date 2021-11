Aparece una nueva heredera: demanda judicialmente la paternidad del fallecido controlador de Gimnasios Pacific

A fines de octubre, la contadora auditora Dalin Duarte (38 años) interpuso una demanda ante el 1 Juzgado de Familia de Santiago. La acción apuntaba a dos cosas: impugnar la paternidad de Marco Duarte Henríquez, y –en paralelo- reclamar la paternidad sobre Fritz Bartsch Briceño.

Bartsch, dueño de la cadena más grande de gimnasios de Chile, la red Pacific Fitness, murió el 23 de junio en medio de profundas deudas y un negocio que mantuvo cerrado 15 meses por la pandemia del Covid-19. El empresario tuvo tres hijos: los gemelos Cristhofer y Alexander Bartsch Fuente, y Annais Bartsch Casas. Tras el fallecimiento, aparecieron una serie de rencillas de los primeros con su hermana por la administración de los bienes, una situación que terminó en tribunales; la justicia designó a un administrador. Entre medio, el 1 de septiembre, Alexander Bartsch, de 23 años, murió en un accidente automovilístico. La cadena estuvo cerrada a la espera de poder saldar millonarias deudas que terminaron con varios locales embargados. Hoy, de hecho, continúan las incautaciones, los dineros están congelados y los herederos han intentado ir pagando las deudas fuera del marco judicial.

En ese contexto, surge esta demanda por paternidad.

“Este proceso judicial que comienzo significa un desgaste emocional como legal. Aunque tuve contacto y una relación con mi padre biológico, don Fritz Yerry Bartsch Briceño, siempre he sentido que nunca me dio el lugar que merecía y merezco, nunca tuvo la intención de reconocerme legalmente, aun cuando a él le constaba que yo era su hija. Gran parte de su familia sabía de mi existencia, incluso, mis hermanos, a los cuales conocí en el funeral”, se lee en la acción judicial.

La historia familiar

La madre de Dalín Duarte era Eliana Zúñiga. Oriunda de Graneros, conoció a Fritz Bartsch a los 14 años, durante un viaje a Santiago. Visitaba a su tío que era cuidador de un estacionamiento de autos en calle Los Héroes; uno de los vehículos que estacionaba ahí era el de la madre del empresario. Su tío presentó a Zúñiga y Fritz, comenzaron una amistad y luego una relación sentimental que duró tres años. Así se detalla en la demanda que recae, en calidad de herederos, sobre los dos hijos vivos del empresario, Cristopher y Annaís.

En 1982, Eliana Zúñiga quedó embarazada y optó –se lee en la acción judicial- por no contarle a Bartsch, ya que en el momento en que lo iba a hacer lo encontró saliendo de su casa con otra mujer. “Decide no contarle, asumiendo su maternidad sola hasta ese entonces”, señala el documento.

Duarte nació el 30 de agosto de 1983. Cuando tenía 5 meses, su madre conoció a Marco Duarte, quien la reconoció.

En 1998, la madre le contaría la verdad a Bartsch. “Yo también desconocía esta historia y mi verdadero origen, enterándome en dicha época que mi padre era don Fritz Yerry Bartsch Briceño”, subraya la demanda. De ahí en adelante, el empresario le comenzó a pagar una pensión de alimentos por $40.000 al mes. “Poco a poco comienzo a tener una relación de padre a hija con Fritz Bartsch Briceño, me iba a buscar al colegio, me compraba ropa, me llevaba al médico o dentista cada vez que lo necesitaba”, señala.

Más tarde se enteró de la existencia de los otros hijos del empresario. “Por intermedio de Jorge Carrasco Briceño, primo de mi padre biológico, me entero de la existencia de hermanos: los gemelos Cristofher Andrew y Alexander Thomas, ambos Bartsch Fuentes, y Annaís Isidora Bartsch Casas”. Y sigue: “Annaís Bartsch Casas fue reconocida por Fritz Yerry Bartsch Briceño por sentencia judicial, al interponer una acción de Reclamación de Filiación no matrimonial contra mi padre biológico y tras el examen de ADN se corroboró la paternidad, por lo tanto, no soy la única hija a la cual mi padre biológico no reconoció legalmente”.

Al tiempo se distanciaron. Alrededor de los 20 años, Fritz Bartcsh dejó de darle la pensión. El 24 de junio de este año se enteró de su muerte, algo que la policía investigó como un suicidio. Y el 26 de junio asistió a su funeral. La familia sabía de su existencia, señala. Incluso comenzó a construir una relación de tía sobrina con un tío paterno.

“Siento que necesito ordenar mi origen por mi bienestar, por lo cual me amparo en mi derecho de conocer mis orígenes”, añade.

La defensa de Duarte pidió exhumar el cuerpo de Bartsch para poder acreditar la paternidad.

El tribunal acogió a tramitación la demanda y citó a las partes para el 20 de diciembre a una audiencia preparatoria. Los demandados tienen hasta cinco días antes de esa fecha para contestar la demanda. “Por interpuesta demanda de impugnación de paternidad en contra de don Marco Antonio Duarte Henríquez. A su vez, téngase por interpuesta demanda de reclamación de paternidad en contra de don Cristhofer Andrew Bartsch Fuentes y doña Annaís Isidora Bartsch Casas”, se lee en el documento.

Contactada la abogada de Duarte, Lorena Rocha, declinó hacer comentarios, aduciendo que las causas de familia son reservadas. “No emitiré opinión al respecto por respeto a mi representada y a la institucionalidad de los tribunales de familia”, puntualizó.

Fuentes cercanas a Cristofher Bartsch, aseguran que habrá que esperar el ADN para ver la forma de proceder. Destacan que los gemelos no la conocían. Y que una primera aproximación se dio recién en el funeral de Alexander, al cual Dalin también concurrió.