Aprobación de los gremios empresariales prácticamente su duplicó durante la presidencia de Juan Sutil en la CPC

Duró más de lo habitual, pero el balance parece ser positivo. Así podrían resumirse los 33 meses que se mantuvo al mando la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el principal gremio empresarial del país, el fundador de Empresas Sutil, Juan Sutil.

El empresario, quien tomó en marzo de 2020 el mando de la máxima instancia empresarial, asumió en medio de un complejo escenario para los líderes empresariales. La pandemia comenzaba a extenderse por Chile y el mundo, y el estallido social se mantenía al tope de las principales preocupaciones ciudadanas y políticas.

En dicho mes, de hecho, la imagen del sector privado estaba en el suelo. De acuerdo a la serie histórica de Plaza Pública, la medición semanal de opinión pública que confecciona Cadem, los gremios empresariales vivían el peor momento de aprobación ciudadana: solo el 20% le daba su venia al trabajo del sector privado, al momento de responder sobre la evaluación que los consultados realizan sobre una serie de instituciones.

En el mal momento, al propio Sutil le tocó vivir un período incómodo. El empresario admitía, poco antes de asumir, su intención de adquirir el canal de televisión CNN Chile. “En algunas prensas ha habido mucho activismo”, dijo en radio Cooperativa cuando reconoció las tratativas que había encomendado a su círculo íntimo. Lo anterior se daba luego de haber cortado los auspicios a un programa de la señal privada, pocos días después del estallido.

Pese a lo anterior, y a que la compra no prosperó, la cifra de aprobación al inicio de su período contrasta con la última versión del sondeo, que situó en un 39% la aprobación de la labor de los gremios empresariales. Un salto de prácticamente el doble.

De deslenguado a dialogante

Para el gerente de asuntos públicos y estudios de Cadem, Roberto Izikson, la mejora en la percepción pasa por el “buen desempeño que tuvo como presidente de la CPC”, donde le entregó el sector privado “un protagonismo distinto al que estaba acostumbrado”.

“Creo que tuvo un rol bien protagónico durante la pandemia, y también durante el debate constituyente. Se ha perfilado como alguien que dice las cosas por su nombre, pero al mismo tiempo como alguien dialogador, sobre todo con este Gobierno, con que probablemente era más complejo relacionarse en un comienzo”, detalla.

Si bien Izikson reconoce un comienzo “deslenguado” de Sutil al mando de la CPC, afirma que los errores del inicio lo llevaron a entender “que la manera de acercarse a los chilenos es a través de la conversación”.

“Se atrevió a ocupar los espacios que le daba la agenda y por otra parte, de hacer cosas concretas, esa combinación explica la aprobación de los gremios hoy día al mando de Juan Sutil”, afirma y agrega que, a su juicio, el dirigente “devolvió la imagen empresarial a la que tenía antes del estallido social”.

En una línea similar de análisis, para el sociólogo director de TuInfluyes.com, Axel Callís, la imagen de Sutil fue mutando “del nicho empresarial a lo que es la función pública del dirigente”.

Según su análisis, en su momento la llegada de Sutil a la testera de la CPC “se vio como la entrada de un duro, una persona muy dura e ideologizada en términos de ser una persona de derecha, y obviamente la evolución que hizo fue absolutamente positiva”.

En esa línea, ejemplifica con lo que fueron sus inicios, con la polémica por el retiro de auspicios de CNN Chile por no estar de acuerdo a cómo ese medio cubrió el estallido social, y sostiene que “entró con la imagen de CNN y terminó con la imagen de estar ayudando al gobierno a pacificar y llegar a un entendimiento con los camioneros. Son dos personas pero es la misma y muestran cuál es la evolución que tiene un dirigente que va entendiendo la diferencia entre opinar desde un nicho a opinar desde una función pública con responsabilidad, y eso es super valorable”.

Con todo, para Callís las cifras de aprobación para los gremios empresariales no son del todo relevantes ya que “en general la opinión pública no conoce a los dirigentes gremiales, ni de trabajadores o de empresarios, porque en general han perdido relevancia en la discusión”, por lo que espera del sector privado que pueda “intentar el destrabe del sistema político chileno”, ya que “un país donde la incertidumbre es el estado natural, es algo que no le conviene a ningún inversionista, ni mediano, pequeños ni grandes”.