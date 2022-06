BTG Pactual por renta fija chilena: “Gane el Apruebo o Rechazo no debiera tener un efecto relevante en la curva de rendimiento local”

Cualquier sector que triunfe en el plebiscito que preguntará por aprobar o rechazar la Constitución propuesta por la Convención no necesariamente reducirá el riesgo país, pero hacia adelante las expectativas para la renta fija nacional parecen positivas. Así al menos lo ve Francisco Mohr, gerente de renta fija de BTG Pactual Asset Management, para quien “somos un nuevo Chile, donde tenemos mayor volatilidad y tenemos un nuevo riesgo”.

A juicio del ejecutivo, en los próximos meses la renta fija se moverá en función de los factores externos, donde el inicio del alza de tasas tanto en Europa como en EE.UU. afectará la curva soberana emergente, pero donde el conflicto entre Rusia y Ucrania seguirá marcando el ritmo de los precios de las materias primas.

Y agrega que a nivel local, los factores que están fijando el rumbo de la renta fija son el ciclo de alza de tasas por parte del Banco Central, pero también los flujos de los inversionistas.

“Es importante recordar que tuvimos un 2021 con mal desempeño en retornos y salidas relevantes de flujos. Salidas del fondo E de las AFP y salida de fondos de largo plazo hacia money market. Eso es algo que se está revirtiendo, porque los niveles de tasas actuales están bastante altos, entonces las personas que sacaron su dinero y lo dejaron en su cuenta vista, lo están cambiando a fondos que generan mayor retorno. Eso genera una pequeña compresión de spreads por mayor demanda, y también que las tasas dejan de subir. Estos cambios continuarán porque las personas quieren defenderse de la inflación y seguirán yendo hacia fondos indexados a la inflación”, agrega Mohr como otro factor que está incidiendo actualmente en el mercado.

Otro tema importante a mirar hacia adelante, comenta el ejecutivo, es la profundidad del mercado de capitales. En ese sentido, es más importante “que esperar lo que pase con el plebiscito de salida, entender cómo se va a mantener el sistema de previsión social. Cómo las AFP, o lo que quede de ese actor, ayudará a incentivar el mercado local, con qué política de inversión, para así tener una curva que nos permita tener financiamiento a bajo costo de empresas y personas”.

Respecto de las oportunidades, Mohr señala que “nos gusta la duración de cerca de 2-3 años en UF. Ahí hay oportunidades. En la parte bancaria los spread ya se han ajustado bastante, el potencial de ganancia de capital, dada la demanda vista, se ha ajustado. Hay algunos papeles atractivos con clasificación A que se han castigado bastante, pero tenemos resguardos pues el contexto macroeconómico es bien negativo en Chile, las expectativas se están deteriorando, el Central alertó sobre la caída de la formación de capital. Las expectativas tienen que mejorar para que los spread en sectores como construcción e inmobiliario se recuperen. No es una gran preocupación, pero el sector retail deberá ajustar márgenes, porque no será capaz de traspasar todo a precios”.

En esa línea, Mohr detalla que al mercado le parece que la opción de rechazar la Constitución propuesta podría generar mayor estabilidad, “pero también hay que hacer modificaciones para alcanzar un gran acuerdo nacional que hoy no lo estamos viendo. No se está viendo porque, según las encuestas, de ganar el Apruebo o Rechazo será por un margen estrecho. No estamos logrando un consenso”.

“Las inversiones en todos los sectores nunca se proyectan a 2 años, sino a 10 o 20 años hacia adelante. En el mercado chileno hay castigo a los bonos de las sanitarias, porque se generó la incertidumbre respecto de los derechos de agua. Son sectores que como administradora seguimos de cerca y creemos que de todas formas se pueden dar oportunidades de inversión, no se termina el país por esto. Vimos al Presidente incentivando la inversión de EE.UU., es una buena señal”.

No obstante, Francisco Mohr apunta que si bien existe incertidumbre en el mercado, al menos en renta fija no ha visto gran volatilidad, incluso en aquellas compañías cuyos precios están más castigados.

“Nadie quiere que estas compañías dejen de existir. Quizás estarán algo más restringidas en sus retornos, las constructoras quizás verán una contracción en su actividad, pero en general no estamos viendo grandes castigos en los precios de los bonos. Las constructoras fueron más castigadas por la salida de flujos posestallido social, que con el proceso constitucional. En general, el proceso dentro de la renta fija no ha generado gran volatilidad. Y ya sea que se apruebe o rechace, tampoco estamos viendo una gran disrupción en términos de flujo. El que tiene un miedo extremo ya sacó su dinero. Gane el Apruebo o Rechazo no debiera tener un efecto relevante en la curva de rendimiento local”, enfatiza Mohr

El factor Fed

En su último IPoM, el BC señaló que espera que la subida de tasas por parte de la Fed será algo más rápida e intensa que lo esperado por el mercado, y que en episodios similares ocurridos anteriormente, estas alzas “han gatillado salidas relevantes de capitales de la región, provocando problemas de sostenibilidad de deuda y recesiones económicas”.

Al respecto, Francisco Mohr señala que “los países en la región ya hicieron el trabajo, puede que la curva sorprenda un poco, pero tenemos una tasa alta, por lo que la pérdida potencial de capital a 12 meses es menor. Tenemos monedas de economías favorecidas por los altos niveles de commodities, Chile particularmente, que han podido captar este mayor valor. Estamos mejor preparados para un ciclo alcista de tasas de la Fed que en 2007-2008″.